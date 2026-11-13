Hiệu quả thiết thực từ mô hình “Hiểu dân để phục vụ dân tốt hơn”

Để thực hiện hiệu quả mô hình "Hiểu dân để phục vụ dân tốt hơn", vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, cả Bí thư Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Tây (TPHCM) đều dành thời gian trực tiếp xuống khu phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.

Ngày 13-11, tại trụ sở khu phố 7 (phường Bình Tây, TPHCM), Bí thư Đảng ủy phường Lê Thị Thanh Thảo chủ trì buổi làm việc định kỳ Thứ Sáu hàng tuần với Chi bộ khu phố 7 để nắm tình hình cơ sở và trực tiếp giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Lê Thị Thanh Thảo làm việc với Chi bộ khu phố 7. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi làm việc, sau khi báo cáo tình hình hoạt động của khu phố từ đầu năm đến nay, Bí thư Chi bộ khu phố 7 Hồ Thụy Đình Khanh đề xuất sửa chữa phần diện tích đang để trống của trụ sở nhằm tận dụng tối đa công năng.

Sau khi khảo sát thực tế, Bí thư Đảng ủy phường thống nhất đề xuất và đề nghị lãnh đạo UBND phường tính toán kinh phí. Khu vực cải tạo sẽ được làm nơi sinh hoạt kỹ năng cho thiếu nhi và phụ nữ trên địa bàn. Đồng chí Lê Thị Thanh Thảo cũng không quên nhắc nhở khu phố thường xuyên thăm hỏi sức khỏe các đảng viên cao tuổi đời, tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường khảo sát tình trạng chăm sóc cây xanh ở đường Hậu Giang. Ảnh: LÊ THOA

Tiếp đó, Bí thư Đảng ủy phường cùng các bộ phận chức năng của phường và đại diện khu phố thăm, khảo sát căn nhà của ông Trần Kiệt Minh ở hẻm 219 đường Mai Xuân Thưởng. Gia đình ông Minh thuộc diện hộ cận nghèo nhà ở xuống cấp.

Tại đây, Bí thư Đảng ủy phường thống nhất phương án hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” kết hợp nguồn lực gia đình để sửa chữa cho gia đình ông Minh có nơi ở tốt hơn.

Lãnh đạo Đảng ủy phường khảo sát và thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí cho người dân sửa nhà. Ảnh: LÊ THOA

Đến thăm, tặng quà gia đình bà Lưu Hữu Trân vừa bị cháy nhà, đồng chí Lê Thị Thanh Thảo cùng các cán bộ lãnh đạo phường tìm hiểu tình hình thiệt hại và vận động chủ thầu tính toán chi phí sửa chữa thấp nhất để bà Trân sớm ổn định cuộc sống.

Được lãnh đạo phường đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, bà Lưu Hữu Trân bày tỏ cảm động và cảm thấy may mắn khi được người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa kịp thời bằng bình chữa cháy lưu động đặt trước nhà. Bà cũng mong ngôi nhà sớm được sửa chữa với kinh phí hợp lý để gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại đây, đồng chí Lê Thị Thanh Thảo đề nghị nâng cấp trạm chữa cháy lưu động tại khu vực.

Trong ngày làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tây còn đến giám sát tiến độ sửa nhà của hai hộ cận nghèo khác và trực tiếp yêu cầu chủ thầu thực hiện đầy đủ hạng mục, đảm bảo chất lượng công trình.

Đồng chí Lê Thị Thanh Thảo khảo sát công trình sửa chữa nhà dân. Ảnh: LÊ THOA

Mô hình “Hiểu dân để phục vụ dân tốt hơn” được Đảng ủy phường Bình Tây triển khai từ đầu tháng 10-2026. Bí thư Đảng ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường sẽ dành ngày thứ Sáu hàng tuần trực tiếp làm việc tại khu phố phụ trách (ít nhất 2 lần/tháng). Qua đó, lãnh đạo địa phương kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của khu phố; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ địa bàn.

Trong ngày làm việc này, mọi kiến nghị của người dân đều được phân loại, giao đích danh bộ phận chủ trì, cá nhân chịu trách nhiệm và ấn định thời hạn xử lý cụ thể. Các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo lên cấp trên để giải quyết.

LÊ THOA