Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính sách thuế phải là đòn bẩy nuôi dưỡng nền kinh tế

Phát biểu tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Chính sách thuế cần được thiết kế trên nguyên tắc chuyển từ mục tiêu thu ngân sách ngắn hạn sang việc nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thu và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.

Chiều 20-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo tập trung vào việc giảm nghĩa vụ thuế cho các đối tượng có quy mô doanh thu vừa và nhỏ trong 2 năm 2026 và 2027.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú có mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng; giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, tổ chức có mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng.

Nghị quyết dự kiến có hiệu lực thi hành từ năm 2026 và áp dụng cho các kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính, việc ban hành nghị quyết này được đánh giá sẽ mang lại nhiều tác động đa chiều. Nếu thực hiện, dự kiến tổng số giảm thu ngân sách năm 2026 là 3.191 tỷ đồng; số giảm thu năm 2027 dự kiến 3.510 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà nhất trí về sự cần thiết ban hành nghị quyết; ủng hộ áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Đại diện cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá kỹ các khó khăn thực tế để đề xuất các chính sách hỗ trợ mang tính thực tiễn và thực chất hơn.

Tán thành việc giảm thuế, song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây mới chỉ là giải pháp mang tính tình thế ngắn hạn. Chính sách thuế cần được thiết kế trên nguyên tắc chuyển từ mục tiêu thu ngân sách ngắn hạn sang việc nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thu và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 20-8. Ảnh: QUANG PHÚC

“Chính sách thuế phải là đòn bẩy nuôi dưỡng nền kinh tế thay vì chỉ là công cụ thu ngân sách ngắn hạn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, cần rà soát để giảm trừ gia cảnh theo biến động thực tế của mức sống và chi phí sinh hoạt, tránh việc lạm phát đẩy thu nhập danh nghĩa của người dân lên cao và phải chịu bậc thuế cao hơn.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, cần chuyển từ tư duy "thuế trên lợi nhuận" sang "thuế và tái đầu tư", biến thuế thành đòn bẩy kinh tế thực sự để các doanh nghiệp nhỏ, vừa và mới thành lập có cơ hội tích lũy vốn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính thuyết minh, lý giải rõ ràng cơ sở khoa học và thực tiễn của việc lựa chọn mức giảm 30% và ngưỡng doanh thu không quá 10 tỷ đồng, đồng thời tính toán các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng chia tách pháp nhân, chia nhỏ doanh thu dưới ngưỡng để “lách luật”, hưởng ưu đãi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết ngay tại kỳ họp này.

ANH PHƯƠNG