Chủ tọa phiên tòa quyết định việc mang điện thoại, máy tính vào phòng xử

Điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác không phải lúc nào cũng bị cấm trong phòng xử án. Người tham gia, tham dự phiên tòa, phiên họp có thể sử dụng các thiết bị này khi được thẩm phán chủ tọa xem xét, quyết định.

Phiên xét xử hình sự tại tòa án khu vực. Ảnh: SONG MAI

Nội dung trên được TAND Tối cao nêu tại Công văn 529/TANDTC-PC, hướng dẫn thực hiện Thông tư 12/2026/TT-TANDTC về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp.

Theo hướng dẫn, tòa án có trách nhiệm thông báo kịp thời cho những người tham gia phiên tòa, phiên họp về việc có được mang thiết bị điện tử vào phòng xử hay không. Việc thông báo thực hiện trực tiếp hoặc thông qua giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, quyết định, tống đạt bằng phương tiện điện tử.

Trước hoặc trong phiên tòa, phiên họp, nếu người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng có đề nghị sử dụng thiết bị điện tử, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, phiên họp có trách nhiệm xem xét, quyết định và thông báo ngay cho người đề nghị.

Việc cho phép sử dụng thiết bị điện tử hay không được cân nhắc dựa trên tính chất, nội dung của vụ án, vụ việc và quy định liên quan. Quá trình xét xử, nếu quyết định về việc sử dụng thiết bị điện tử thay đổi, tòa án phải thông báo kịp thời cho người liên quan.

Theo Thông tư 12/2026, người tham gia và người tham dự phiên tòa, phiên họp không được tự ý mang điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác vào phòng xử nếu chưa được chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp cho phép. Việc sử dụng các thiết bị này để tra cứu hồ sơ, tài liệu; ghi âm lời nói hoặc ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp cũng phải được thực hiện theo sự điều hành của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

SONG MAI - CẨM NƯƠNG