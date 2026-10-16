Xã hội

Công bố Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” năm 2026

SGGPO

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” triển khai trên quy mô quốc gia, mở rộng cơ hội tiếp cận các địa phương, lĩnh vực và những tấm gương có tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026. Ảnh: QUANG VINH
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026. Ảnh: QUANG VINH

Chiều 16-10, tại Hà Nội, Báo Đại Đoàn Kết tổ chức lễ công bố Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, chương trình “Vinh danh người truyền lửa” góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

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Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: QUANG VINH

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành chú trọng phát hiện những tấm gương sáng từ cơ sở; bảo đảm quá trình thẩm định, bình chọn công tâm, khách quan, thực chất, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nhân rộng những việc làm ý nghĩa, khuyến khích tinh thần cống hiến trong xã hội.

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Lễ công bố Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026. Ảnh: QUANG VINH

Năm 2026, giải thưởng triển khai trên quy mô quốc gia, mở rộng cơ hội tiếp cận các địa phương, lĩnh vực và những tấm gương có tinh thần cống hiến vì cộng đồng với yêu cầu cao hơn trong việc phát hiện, thẩm định và lựa chọn nhân vật.

MTTQ Việt Nam tại 34 tỉnh, thành sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Hoạt động đề cử diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026. Từ danh sách đề cử, 150 người truyền lửa sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai.

Giải thưởng năm nay sẽ bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS, bên cạnh hình thức bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng. 15 gương mặt truyền lửa nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá: 70% từ hội đồng thẩm định, 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.

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Từ khóa

Năm 2026 Vinh danh Cấp quốc gia Vinh danh người truyền lửa

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