HĐND TPHCM thống nhất phương án lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

Sáng 6-2, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM đã thống nhất với báo cáo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa có diện tích khoảng 406ha, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị của TPHCM. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 98.000 tỷ đồng.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được tổ chức theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, trên cơ sở các quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Đấu thầu, cùng các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Trước đây, Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đã được đưa vào danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 452 của HĐND TPHCM. Nhưng theo Nghị quyết 260 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, dự án được xác định là dự án chiến lược và được áp dụng thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù.

UBND TPHCM đã đề xuất HĐND TPHCM xem xét ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 452. Việc bãi bỏ này không ảnh hưởng đến quá trình triển khai lựa chọn nhà đầu tư đang được thực hiện theo cơ chế đặc thù. UBND TPHCM chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo đúng quy định tại Nghị quyết số 260 của Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Gần đây, UBND TPHCM đã thông báo công khai thông tin và tiếp nhận đăng ký đề xuất thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo các quy định cụ thể.

TPHCM sẽ xem xét, quyết định trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện. Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất, trong 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND TP ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt theo danh mục để công khai, công bằng.

Dự án này cũng được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.

