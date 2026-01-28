Kiến nghị gỡ vướng dự án đầu tư 8 chung cư tại cư xá Thanh Đa

Chung cư Thanh Đa, tại phường Bình Quới, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, đối với dự án đầu tư cụm 8 chung cư lô số cư xá Thanh Đa, UBND phường tổ chức triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đã tổ chức tiếp xúc lần đầu với tất cả các hộ dân trong dự án. Tại hội nghị tuyên truyền, UBND phường đã thông tin, trao đổi, giải đáp các thắc mắc của người dân. Đồng thời, đã làm việc với chủ đầu tư để xây dựng phương án hỗ trợ thêm cho các hộ dân.

Được biết, cụm 8 chung cư với 260 căn hộ có chủ sở hữu là UBND TPHCM do Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng được giao quản lý vận hành.

Về chính sách hỗ trợ đối với người đang thuê căn hộ này, hiện nay chủ đầu tư không có quỹ nhà ở tái định cư có sẵn nên sẽ thanh toán tiền tạm cư để chủ sở hữu, người sử dụng tự lo chỗ ở. Ngoài ra, liên quan việc xác lập hồ sơ bồi thường và xác định đối tượng được giải quyết hợp đồng thuê nhà và các chính sách hỗ trợ khác (nếu có) hiện vẫn còn một số vướng mắc.

Đối với việc triển khai xây dựng giai đoạn 1, để hạn chế việc di dời, tạm cư thì các hộ dân đề nghị nhà đầu tư triển khai việc xây dựng trước các chung cư mới trên lô IV-VI (đất trống đã giải tỏa). Sau đó mới di dời các hộ dân qua chung cư mới rồi tiếp tục xây dựng các lô chung cư còn lại. Nội dung này, UBND phường đã giải thích cho các hộ dân căn cứ theo các kết luận của Sở Xây dựng về kiểm kê, kiểm định chất lượng nhà chung cư tại 6 lô còn lại. Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng trong nội dung kết luận thẩm định của Sở Xây dựng chưa thể hiện rõ cấp độ chung cư phải di dời là cấp D và chưa thể hiện nội dung chung cư phải di dời khẩn cấp.

Với những vướng mắc trên, Đảng ủy phường Bình Quới kiến nghị đối với các trường hợp thuộc sở hữu nhà nước, đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện chi trả tiền tạm cư cho người đang sử dụng thực tế trong thời gian chờ xây dựng dự án. Sau khi dự án hoàn thành, xem xét bố trí tái định cư và cho thuê lại đối với các trường hợp đang ở thực tế. Trường hợp căn hộ tái định cư nhỏ hơn diện tích đang sử dụng thì xem xét bố trí căn hộ phù hợp cho người dân theo quỹ nhà và điều kiện thực tế. Trường hợp người sử dụng có nhu cầu và đủ điều kiện, chủ đầu tư xem xét bán phần diện tích tăng thêm (nếu có) theo giá bảo toàn vốn, trên cơ sở phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với việc triển khai xây dựng lô IV, lô VI, UBND phường cũng đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố giao Sở Xây dựng có ý kiến hoặc hướng dẫn chính thức bằng văn bản đối với việc đầu tư xây dựng lô IV-VI trước thì có gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, gây ảnh hưởng nguy cơ sụp đổ đến 6 lô còn lại hay không; có yêu cầu bắt buộc phải di dời toàn bộ cư dân 6 lô chung cư còn lại, bàn giao mặt bằng trống để thi công đồng bộ toàn dự án hay không, để UBND phường thông tin trả lời cho người dân.

THANH HIỀN