Từ cửa hàng đầu tiên khai trương tại TPHCM vào năm 2016, sau 10 năm, chuỗi cửa hàng bách hóa hiện đại Co.opSmile thuộc Saigon Co.op đã mở rộng mạng lưới khỏi phạm vi TPHCM, góp phần phát triển mô hình bán lẻ hiện đại quy mô nhỏ tại các khu dân cư.

Co.opSmile phát triển mạnh về khu dân cư

Phát triển theo hướng hiện đại hóa cửa hàng tạp hóa truyền thống, Co.opSmile có lợi thế diện tích nhỏ gọn, đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh và thường xuyên của người tiêu dùng. Ngoài thực phẩm đóng gói, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng thiết yếu, các cửa hàng còn cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn, giao hàng và tích điểm thành viên. Ngoài khu dân cư, mô hình này cũng được triển khai tại trường học, ký túc xá, bệnh viện và khu vực có nhu cầu mua sắm tập trung.

Nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động, từ ngày 12-11 đến 8-12, Co.opSmile triển khai chương trình giảm giá nhiều mặt hàng, kết hợp quay số trúng thưởng dành cho khách có hóa đơn từ 300.000 đồng, với các giải thưởng gồm iPhone 18 Pro 256GB, vàng 9999, tủ lạnh và nhiều phần quà khác...

CHÂU ANH