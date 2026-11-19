Tận dụng mạng lưới siêu thị, nguồn hàng và lượng khách hàng sẵn có, một số nhà bán lẻ đang mở rộng hoạt động thương mại điện tử, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường mua sắm trực tuyến tăng trưởng mạnh.

Người tiêu dùng lựa chọn mua hàng qua nền tảng Co.op Online (ẢNH: NGỌC THÙY)

Mạng lưới siêu thị là lợi thế cạnh tranh

Thường xuyên mua thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu qua nền tảng thương mại điện tử Co.op Online, chị Nguyễn Phương Anh, ngụ phường Bình Quới, TPHCM, cho biết, chị thích hình thức mua sắm này vì có thể chủ động chọn siêu thị cung cấp hàng hóa và thời gian nhận hàng phù hợp. Chẳng hạn, khi đặt mua từ Co.opXtra đường Phạm Văn Đồng, chị có thể lựa chọn các sản phẩm quen thuộc, theo dõi chương trình khuyến mãi ngay trên ứng dụng mà không cần trực tiếp đến siêu thị. Ngoài ra, lúc thanh toán, ứng dụng còn gợi ý các mã giảm giá đang áp dụng, giúp chị tiết kiệm khi mua nhiều món cho gia đình.

Cũng duy trì thói quen mua sắm trực tuyến, anh Trần Văn Minh, ngụ phường Tân Mỹ, thường đặt thực phẩm, hàng tiêu dùng qua Co.op Online và nhận hàng từ Co.opmart Tân Phong. Anh cho biết, ngoài việc không phải trực tiếp đến siêu thị, ứng dụng còn có bộ lọc sản phẩm theo giá, thương hiệu, giúp việc lựa chọn và so sánh hàng hóa thuận tiện hơn.

Theo đại diện Saigon Co.op, đơn vị phát triển nền tảng Co.op Online, ra mắt từ tháng 7-2025, nền tảng hiện cung cấp hơn 60.000 sản phẩm, tiếp nhận và xử lý trung bình khoảng 5.000 đơn hàng mỗi ngày. Ngoài các tiện ích tìm kiếm sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mua sắm theo công thức nấu ăn, Co.op Online còn đồng bộ chương trình khách hàng thành viên giữa kênh trực tuyến và hệ thống siêu thị. “Điểm khác biệt của mô hình này là tận dụng mạng lưới siêu thị hiện hữu để phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến. Thay vì xây dựng hệ thống kho vận riêng biệt, Co.op Online sử dụng nguồn hàng, cơ sở vật chất và nhân sự tại các điểm bán Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food, Co.op Smile và Cheers để chuẩn bị, xử lý đơn hàng. Quy trình được hỗ trợ bằng công nghệ quét mã vạch, kiểm tra sản phẩm và tối ưu việc lấy hàng, giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng độ chính xác trong giao nhận”, đại diện Saigon Co.op cho biết.

Với hơn 800 điểm bán trên cả nước, hệ thống siêu thị không chỉ phục vụ khách mua sắm trực tiếp mà còn trở thành hạ tầng cho hoạt động thương mại điện tử. Cách tổ chức này giúp nhà bán lẻ khai thác nguồn lực sẵn có, hạn chế đầu tư trùng lặp vào kho vận, tận dụng lợi thế về vị trí điểm bán để phát triển kênh mua sắm trực tuyến.

Mở rộng không gian bán lẻ trên nền tảng số

Sự chuyển dịch của các nhà bán lẻ truyền thống như Saigon Co.op diễn ra trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng. Theo báo cáo e-Conomy SEA 2026 của Google, Temasek và Bain & Company công bố đầu tháng 11, quy mô thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt khoảng 32 tỷ USD trong năm 2026, tăng 22% so với năm trước và có thể đạt 61 tỷ USD vào năm 2030.

Triển vọng này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp phát triển nhiều hình thức kinh doanh trực tuyến, không chỉ giới hạn ở các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh việc bán hàng qua những nền tảng lớn, xu hướng phát triển website, ứng dụng riêng, kinh doanh qua mạng xã hội và kết hợp mua sắm trực tiếp với trực tuyến đang ngày càng được quan tâm.

Theo đánh giá của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), trải nghiệm mua sắm liền mạch giữa môi trường trực tuyến và trực tiếp đang trở thành xu hướng đáng chú ý. Doanh nghiệp cần kết hợp website, ứng dụng riêng với các kênh thương mại xã hội như TikTok, Facebook, Zalo để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Đáng chú ý, theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến, doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng trưởng bình quân 20%-30%/năm và chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa quốc gia. Cùng với đó, 70% doanh nghiệp được kỳ vọng ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh.

Những mục tiêu này cho thấy thương mại điện tử đang được định hướng trở thành một kênh phân phối ngày càng quan trọng. Với các nhà bán lẻ Việt, việc đầu tư vào công nghệ, phát triển nền tảng riêng và kết nối hệ thống cửa hàng sẽ góp phần mở rộng khả năng phục vụ, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Co.op Online được vinh danh tại giải thưởng châu Á Ngày 11-11, tại Singapore, nền tảng thương mại điện tử Co.op Online của Saigon Co.op được vinh danh tại FMCG Asia Awards 2026 với giải thưởng “Chiến lược Thương mại điện tử của năm - Việt Nam”. Giải thưởng ghi nhận mô hình tận dụng mạng lưới siêu thị hiện hữu làm trung tâm xử lý đơn hàng trực tuyến, kết hợp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ khách hàng. Nhân dịp này, từ ngày 12 đến 25-11, Co.op Online triển khai chương trình “Tuần lễ tri ân” với nhiều ưu đãi cho người mua sắm trực tuyến. Trong đó, khách hàng được giảm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 399.000 đồng, giảm 60.000 đồng cho đơn hàng từ 699.000 đồng khi sử dụng mã ưu đãi tương ứng.

NGỌC THÙY