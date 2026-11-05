Co.opXtra tập trung nguồn hàng, bình ổn giá dịp tết 2027

Theo Công ty TNHH Saigon Co.op Fairprice (đơn vị vận hành hệ thống Co.opXtra), công ty đang triển khai kế hoạch kinh doanh Tết Đinh Mùi 2027, chủ động nguồn cung hàng hóa, triển khai các chương trình ưu đãi và nâng cao hiệu quả vận hành tại các điểm bán.

Siêu thị lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tết từ sớm

Trong đó, nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm tết gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng, rau củ quả, thủy hải sản và thực phẩm chế biến. Đây cũng là những nhóm hàng được Saigon Co.op chú trọng chuẩn bị từ tháng 8-2026 nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm.

Đáng chú ý, Co.opXtra đã công bố chương trình giữ ổn định giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đến hết ngày 31-3-2027. Cụ thể, bột giặt Lix loại 5,5kg giá 130.000 đồng/túi, nước lau sàn Co.op Select 3,2 lít giá 67.000 đồng, nước rửa tay Co.op Select 204g giá 26.000 đồng/chai. Các sản phẩm khác như bàn chải đánh răng Co.op Select giá 10.500 đồng/cái, khăn giấy ướt Co.op Happy từ 5.000 đồng/gói cũng trong danh mục bình ổn.

Đối với các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường, hệ thống cam kết không tăng giá trong giai đoạn cao điểm mua sắm tết, đồng thời phối hợp với nhà cung cấp để chủ động nguồn hàng, hạn chế biến động giá bán.

Ngoài chuẩn bị hàng hóa, Co.opXtra cũng lên kế hoạch cải thiện không gian mua sắm, nâng cao chất lượng phục vụ và tổ chức các hoạt động khuyến mãi nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trước, trong và sau tết.

THÀNH HUY