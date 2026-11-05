Co.op Food đưa vào hoạt động 3 cửa hàng mới tại TPHCM và Hà Nội

Công ty TNHH MTV thực phẩm Saigon Co.op (đơn vị vận hành chuỗi Co.op Food) vừa khai trương 3 điểm bán mới tại TPHCM và Hà Nội, tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại tại khu vực dân cư đông đúc.

Cửa hàng Co.op Food mới thu hút đông đảo khách mua sắm (NGỌC THÙY)

Tại TPHCM, 2 cửa hàng mới đi vào hoạt động gồm Co.op Food ở số 66 đường Trần Thị Cờ (phường Thới An) và Co.op Food chung cư D-Aqua (số 301 Bến Bình Đông, phường Phú Định). Tại Hà Nội, chuỗi mở rộng điểm bán Co.op Food đường Nguyễn Cảnh Dị (khu đô thị Đại Kim, phường Định Công).

Các cửa hàng Co.op Food mới cung cấp hàng ngàn mặt hàng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như: rau củ, trái cây, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn, hàng tiêu dùng nhanh và sản phẩm chăm sóc gia đình. Bên cạnh hàng hóa từ nhà cung cấp uy tín, hệ thống còn phân phối các dòng sản phẩm nhãn riêng của Saigon Co.op, mang lại sự đa dạng về chủng loại và phân khúc giá cho người mua.

Theo đại diện Co.op Food, việc đưa các điểm bán mới vào hoạt động tại khu dân cư và chung cư nhằm gia tăng khả năng tiếp cận hàng hóa thiết yếu cho người dân, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu tiêu dùng dự kiến tăng cao vào cuối năm và dịp Tết Đinh Mùi 2027.

NGỌC THÙY