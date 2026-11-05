Hàng loạt sản phẩm mới lên kệ siêu thị

Thị trường bán lẻ đang bước vào những tháng cao điểm cuối năm, đây cũng là thời điểm các hệ thống siêu thị tăng cường bổ sung hàng hóa, làm mới danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Sản phẩm hàng hóa được đa dạng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng (ẢNH: KHÚC DƯƠNG)

Ghi nhận tại hệ thống Co.opmart cho thấy, nhóm thực phẩm tiện lợi được bổ sung khá đa dạng, từ các loại sốt chế biến sẵn, bánh xếp kiểu Nhật đến thực phẩm ăn nhanh, bánh kẹo và kem. Trong đó, bánh xếp Gyoza Cầu Tre có giá từ 54.400-62.300 đồng/túi 250g, sốt chế biến O’Food giá 9.000 đồng/gói 80g, bánh quy soda từ 8.900-20.900 đồng/hộp. Các sản phẩm kem Cremo có giá từ 10.700-22.600 đồng, nước mắm Đầu bếp tôm 10N chai 900ml giá 24.000 đồng. Sự xuất hiện của nhiều sản phẩm chế biến nhanh cho thấy nhà bán lẻ đang chú trọng nhóm hàng đáp ứng nhu cầu chuẩn bị bữa ăn thuận tiện, tiết kiệm thời gian, nhất là các gia đình có nhịp sống bận rộn.

Ở phân khúc hàng nhãn riêng, Co.opmart bổ sung các sản phẩm Co.op Select như miến đậu xanh giá 18.000 đồng/gói 160g, snack và đậu thập cẩm giá 39.000 đồng, màng nhôm giá 48.900 đồng/hộp 50 tờ và khăn ướt lau bếp đa năng giá 26.000 đồng/gói 30 miếng.

Việc mở rộng nhóm hàng nhãn riêng cùng các thương hiệu bên ngoài phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung trong hệ thống bán lẻ hiện đại, giúp người mua có thêm lựa chọn về chủng loại, quy cách và mức giá với những sản phẩm sử dụng thường xuyên.

KHÚC DƯƠNG