Nâng tầm giá trị hàng Việt: Phải bắt đầu từ chất lượng

Hàng Việt ngày càng phủ rộng các kênh phân phối, nhưng để giữ chân người mua, doanh nghiệp phải liên tục cải tiến sản phẩm, bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý.

Hàng Việt ngày càng đa dạng mẫu mã, chất lượng để nâng sức cạnh tranh (ẢNH: MINH XUÂN)

Giữ niềm tin bằng chất lượng và giá hợp lý

Sau nhiều năm triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng hóa trong nước đã có chỗ đứng tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại và kênh bán lẻ truyền thống. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng (NTD) ngày càng có nhiều lựa chọn, lợi thế về độ phủ chưa đủ để bảo đảm sức cạnh tranh.

Theo đánh giá của bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, thị trường đang thay đổi nhanh chóng, không chỉ ở yêu cầu về chất lượng sản phẩm mà còn ở cách NTD lựa chọn mua sắm hàng hóa. Sự dịch chuyển kênh phân phối, đặc biệt là thương mại điện tử, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận khách hàng, thường xuyên nắm bắt nhu cầu để điều chỉnh sản phẩm và duy trì sức cạnh tranh. Bởi ngay cả những thương hiệu đã có chỗ đứng nhiều năm cũng có thể mất lợi thế nếu không theo kịp thị trường.

Từ thực tế vận hành hệ thống bán lẻ, bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, nhận định, sức cạnh tranh của hàng Việt trước hết phải xuất phát từ giá trị thực mà sản phẩm mang lại cho NTD. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc duy trì niềm tin khách hàng đòi hỏi nhà sản xuất và nhà bán lẻ phải bảo đảm nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý và minh bạch chất lượng hàng hóa. “Doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng từ khâu sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc”, bà Diệp Hồng Di nhấn mạnh.

Bên cạnh chất lượng và giá cả, xu hướng tiêu dùng xanh cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hàng hóa trong nước. Theo bà Di, chuyển đổi xanh cần bắt đầu từ thay đổi cụ thể như bảo đảm sản phẩm an toàn, cải tiến bao bì, giảm sử dụng nhựa và mở rộng lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Thay đổi cách tiếp cận người mua

Sự thay đổi trong nhu cầu và thói quen mua sắm đang khiến nhiều doanh nghiệp Việt phải liên tục cải tiến. Tại Công ty CP bột thực phẩm Tài Ký có lịch sử 50 năm phát triển, thay đổi bắt đầu từ nhu cầu sử dụng các sản phẩm quen thuộc hàng ngày. Bà Bùi Thị Thúy Loan, Tổng Giám đốc Tài Ký, cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thực phẩm và chuẩn hóa công thức nhằm nâng cao chất lượng, giúp NTD thuận tiện hơn trong quá trình chế biến.

Đơn cử, với món bánh bò truyền thống, thời gian ủ bột thường kéo dài từ 8-12 giờ. Sau khi nghiên cứu cải tiến men tự nhiên, Tài Ký đã rút ngắn thời gian còn khoảng 1,5 giờ, giúp NTD tiết kiệm đáng kể thời gian chế biến mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng.

Với Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda), bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Vikoda, cho biết, dù đã có 22 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao, doanh nghiệp vẫn phải thích ứng với yêu cầu mới của thị trường. Ngoài duy trì chất lượng nguồn nước, Vikoda còn mở rộng các kênh phân phối trực tuyến và phát triển kênh bán hàng riêng nhằm tiếp cận khách hàng mới, nâng cao chăm sóc khách hàng lâu dài.

Dù vậy, để những nỗ lực này mang lại hiệu quả, doanh nghiệp sản xuất còn cần sự kết nối chặt chẽ với hệ thống phân phối, nơi trực tiếp đưa hàng hóa đến người mua và phản ánh những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng. Đây cũng là hướng mà Saigon Co.op đang triển khai thông qua việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã và vùng nguyên liệu.

Theo bà Diệp Hồng Di, ngoài tạo đầu ra cho sản phẩm, sự liên kết giữa nhà bán lẻ và nhà sản xuất còn góp phần chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Thông qua hợp tác với nhà cung cấp, Saigon Co.op cũng tham gia phát triển sản phẩm, cải tiến bao bì và xây dựng các dòng hàng nhãn riêng phù hợp nhu cầu, khả năng chi trả của NTD. Đối với nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), việc tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ mà còn thúc đẩy nhà sản xuất nâng cao chất lượng, ổn định nguồn cung và minh bạch thông tin sản phẩm.

Việc nâng cao chất lượng và tăng cường liên kết giữa sản xuất, phân phối cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi hàng Việt muốn mở rộng thị phần và giữ chân NTD.

Trong chương trình Hàng Việt vì người Việt giai đoạn 2026-2030 vừa được Chính phủ phê duyệt cuối tháng 10-2026, mục tiêu đến năm 2030, duy trì tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên 80% và kênh thương mại truyền thống trên 60%. Chương trình cũng đặt mục tiêu xây dựng bộ nhận diện dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc để người mua xác minh thông tin sản phẩm.

THÀNH HUY