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Kết nối nguồn lực chăm lo sức khỏe người dân

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Mới đây, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm huy động nguồn lực trong lĩnh vực bán lẻ và y tế để tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đại diện hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác (ẢNH: CHÂU ANH)
Đại diện hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác (ẢNH: CHÂU ANH)

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe thông qua Co.op Cares, nền tảng hoạt động vì cộng đồng của Saigon Co.op. Đối tượng hướng đến là người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, người cao tuổi và các nhóm yếu thế.

Ngoài hoạt động cộng đồng, 2 đơn vị cũng thống nhất phối hợp chăm lo sức khỏe người lao động trong hệ thống Saigon Co.op. Trong đó, các chương trình chăm sóc sức khỏe mắt và phúc lợi cho cán bộ, nhân viên được xác định là một trong những nội dung trọng tâm.

Một hướng hợp tác khác là mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe cho khách hàng thành viên. Theo đó, Saigon Co.op và MSG sẽ nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi, quyền lợi liên quan đến chăm sóc sức khỏe dành cho khách hàng thân thiết tại hệ thống bán lẻ, trong đó có Co.opmart. Các chương trình đang ở giai đoạn xây dựng và nghiên cứu triển khai.

Theo Saigon Co.op, việc phối hợp với các đơn vị y tế nhằm mở rộng hoạt động chăm lo đời sống người dân, không chỉ thông qua cung ứng hàng hóa thiết yếu mà còn bằng những chương trình hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi cộng đồng.

Thông qua thỏa thuận, hai bên dự kiến từng bước kết hợp mạng lưới bán lẻ với năng lực chuyên môn của đơn vị y tế để triển khai các hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động đến khách hàng thành viên.

CHÂU ANH

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Co.op Cares Saigon Co.op MSG Phúc lợi Co opmart Hệ thống bán lẻ Yếu thế Người cao tuổi Chăm lo Người lao động TDTM

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