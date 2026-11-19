Saigon Co.op vừa phát đi cảnh báo về trường hợp 2 website coopmart.buzz và coopmart.shop giả mạo hệ thống Co.opmart để lừa đảo người mua sắm trực tuyến. Các trang này sao chép logo, màu sắc, giao diện bán hàng, thậm chí đăng tải sản phẩm, niêm yết giá và bố trí giỏ hàng, chức năng thanh toán như website siêu thị thật.

Hình ảnh trang giả mạo Co.opmart (ẢNH: MAI LAN)

Theo Saigon Co.op, các website giả mạo đăng bán nhiều mặt hàng quen thuộc như nước mắm Nam Ngư, hạt nêm Meizan, cháo ăn liền, khăn giấy, giấy vệ sinh... với hình ảnh sản phẩm và mức giá cụ thể. Chẳng hạn, combo 4 chai nước mắm Nam Ngư 650ml được niêm yết giá giảm còn 58.000 đồng; hạt nêm Meizan vị heo loại 1kg có giá 39.900 đồng. Các trang còn hiển thị nút “Mua ngay”, “Thêm vào giỏ hàng”, ô nhập mã giảm giá và biểu mẫu thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Để tránh nhầm lẫn, Saigon Co.op lưu ý người tiêu dùng chỉ mua sắm qua website chính thức https:// cooponline.vn/ hoặc ứng dụng Co.op Online được phát hành trên App Store và Google Play. Trường hợp phát hiện website có dấu hiệu giả mạo hoặc nghi ngờ về giao dịch, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1900 5555 68 để kiểm tra, xác minh trước khi thực hiện thanh toán.

Saigon Co.op khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra kỹ tên miền trước khi đặt hàng, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin thẻ ngân hàng qua đường dẫn lạ; đồng thời cảnh giác với tin nhắn, cuộc gọi mạo danh nhân viên siêu thị yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật.

MAI LAN