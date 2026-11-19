Cuối tuần qua, hệ thống Co.op Food đồng loạt khai trương 5 cửa hàng mới tại TPHCM, gồm Co.op Food đường Nguyễn Thiện Thuật, đường Nguyễn Văn Khạ, Phú Thọ Hòa, Bình Dương Khu dân cư Đông An và Bình Dương Đông Tân.

Cửa hàng mới của Co.op Food tại TPHCM thu hút đông khách mua sắm

Là mô hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi thuộc Saigon Co.op, Co.op Food tập trung kinh doanh rau củ, trái cây, thịt, cá, thực phẩm đông lạnh, hàng sơ chế và các mặt hàng thiết yếu. Với lợi thế nằm gần khu dân cư, các cửa hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh, phục vụ bữa ăn hàng ngày của các gia đình.

Trước đó, vào đầu tháng 11-2026, Co.op Food đã đưa vào hoạt động 3 cửa hàng tại TPHCM và Hà Nội.

Việc liên tiếp bổ sung 8 điểm bán trong chưa đầy nửa tháng cho thấy hệ thống đang tăng tốc mở rộng mạng lưới, nâng khả năng phục vụ người tiêu dùng tại các khu dân cư, đồng thời đón nhu cầu mua sắm thực phẩm, hàng thiết yếu gia tăng dịp cuối năm và chuẩn bị cho mùa Tết Nguyên đán sắp tới.

Nhân dịp khai trương, Co.op Food triển khai nhiều ưu đãi, tặng quà cho khách hàng thành viên có hóa đơn từ 300.000 đồng; khách đăng ký thành viên mới được tặng phiếu mua hàng 30.000 đồng. Cùng đó, nhiều sản phẩm được áp dụng chương trình mua 1 tặng 1, giảm giá đến 49%.

LAN THƯƠNG