Đường cao tốc về TPHCM chưa xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn

Trưa 2-9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết hiện chưa triển khai xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa về TPHCM và ngược lại, do đang tập trung bảo đảm giao thông dịp Quốc khánh 2-9.

CSGT chưa triển khai xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên các tuyến đường cao tốc từ Khánh Hòa về TPHCM. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trước mắt, lực lượng CSGT ưu tiên giữ giao thông thông thoáng, hạn chế ùn tắc; việc chấp hành khoảng cách an toàn chủ yếu được tuyên truyền, nhắc nhở. Việc xử lý sẽ tập trung vào các trường hợp cố tình vi phạm hoặc đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng không chấp hành.

Trong ngày 2-9, lượng phương tiện từ các tỉnh miền Trung về TPHCM và các tỉnh phía Nam được dự báo tăng mạnh vào buổi chiều.

Từ sáng đến trưa cùng ngày, giao thông trên các tuyến cao tốc từ Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) về TPHCM vẫn bình thường, chưa phải phân luồng xe xuống quốc lộ 1.

Sáng 2-9, đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) thông thoáng

Lực lượng CSGT dự kiến theo dõi sát từ khoảng 14-16 giờ, khi lưu lượng phương tiện có thể tăng cao trên các tuyến Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

TIẾN THẮNG