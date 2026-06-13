Chốt mức phí 13 tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng

13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sắp được thu phí gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Theo phê duyệt, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc này dao động từ 900 đến 1.300 đồng/km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Trong đó, mức phí thấp nhất là tuyến Hòa Liên - Túy Loan dài 11,472km, với mức tối đa cho xe nhóm 1 là 9.750 đồng và xe nhóm 5 là 39.000 đồng. Mức phí cao nhất là tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83,35km, với mức tối đa cho xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Trước đó, từ ngày 2-3, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Tính đến hết 31-5, hệ thống đã ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu gần 1.000 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp ngân sách Nhà nước.

MINH ANH