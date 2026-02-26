Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí đường bộ trên các tuyến đường cao tốc do Nhà nước quản lý

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc do Nhà nước quản lý, khai thác.

Tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Theo mức thu phí được phê duyệt, phí sử dụng đường bộ cao tốc được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông và phân theo 5 nhóm phương tiện.

Trong đó, ở tuyến Mai Sơn - quốc lộ 45, mức phí đối với xe nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn…) dao động khoảng 9.400 - 16.800 đồng/lượt tùy từng đoạn; xe nhóm 5 có mức thu cao nhất khoảng 34.000 đồng/lượt.

Trên tuyến quốc lộ 45 - Nghi Sơn, mức phí nhóm 1 phổ biến khoảng 14.700 - 28.600 đồng/lượt, trong khi nhóm 5 khoảng từ 55.000 đến trên 100.000 đồng/lượt, tùy chiều dài.

Đối với tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu, mức phí nhóm 1 khoảng 10.700 - 23.700 đồng/lượt; nhóm 5 tương ứng khoảng 38.000 - 85.000 đồng/lượt.

Tại khu vực phía Nam, tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết có mức thu nhóm 1 khoảng 7.000 - 28.000 đồng/lượt, còn tuyến Phan Thiết - Dầu Giây dao động khoảng 14.000 - 27.400 đồng/lượt; mức cao nhất đối với nhóm 5 lên tới trên 140.000 đồng/lượt khi đi toàn tuyến.

Các mức phí nêu trên được xây dựng theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được phê duyệt để thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, các trường hợp miễn, giảm và tổ chức thu phí theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, các thông tin liên quan phải được công bố tại địa điểm thu phí và trên trang thông tin điện tử của tổ chức thu phí theo quy định hiện hành.

BÍCH QUYÊN