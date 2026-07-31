Đồng chí Trần Văn Nam làm Bí thư Chi bộ Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM

Chi bộ Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy chính thức được thành lập với 41 đảng viên.

Ngày 31-7, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi bộ và chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM công bố Quyết định số 17-QĐ/ĐU ngày 28-7-2026 về việc thành lập Chi bộ Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Theo quyết định, Chi ủy Chi bộ Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Văn Nam, thành viên Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố, giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên, thành viên Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

3 Chi ủy viên gồm các đồng chí: Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, thành viên Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố; Dương Trí Dũng và Trương Thị Minh Dung, đều là thành viên Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn trao quyết định nhân sự Chi bộ Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Chi bộ Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố có 41 đảng viên. Theo quyết định, Chi ủy Chi bộ có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, nghị quyết, chương trình công tác, lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động của chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng, thực hiện hoàn thành nghị quyết đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Sơn chúc mừng Chi bộ Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố chính thức được thành lập, đồng thời nhấn mạnh đây là bước kiện toàn tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đồng chí Phạm Hồng Sơn đề nghị cấp ủy chi bộ sớm ổn định tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để chi bộ nhanh chóng đi vào nền nếp. Đồng thời, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

NGUYỄN TÂN