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Quân khu 7 khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

SGGPO

Sáng 25-8, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Quân khu năm 2026.

Hội thi được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đi vào thực tiễn. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ Bí thư chi bộ thực sự là những hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi. Ảnh: LÊ TIẾN

Tham gia hội thi có 49 Bí thư chi bộ tiêu biểu, đạt thành tích cao tại hội thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, đại diện cho hơn 1.000 Bí thư chi bộ trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Phát biểu khai mạc hội thi, Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ Bí thư chi bộ trong tổ chức thực hiện nghị quyết, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

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Trung tướng Lê Xuân Thế phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: LÊ TIẾN

Trung tướng Lê Xuân Thế yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo điều hành chấm thi chặt chẽ, khách quan, công tâm; các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, phát huy tốt trình độ, năng lực, kinh nghiệm và coi hội thi là dịp trao đổi, học hỏi, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu.

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Cán bộ dự thi thực hiện phần thi hiểu biết chung. Ảnh: LÊ TIẾN

Hội thi diễn ra từ ngày 25 đến 27-8, gồm 4 nội dung: thi lưu trữ, ghi chép sổ sách; thi hiểu biết chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; thi soạn thảo nghị quyết và thi thực hành điều hành hội nghị chi bộ.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi hiểu biết chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

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Quân khu 7 Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Trung tướng Lê Xuân Thế Bí thư chi bộ giỏi

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