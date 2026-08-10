Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai phù hợp điều kiện thực tế

Ngày 10-8, tại TPHCM, hơn 150 nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý trường học tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia Hội thảo quốc tế "Định hình tương lai giảng dạy tiếng Anh trong kỷ nguyên số” do Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Đại học Curtin (Australia) tổ chức.

Hơn 150 nhà nghiên cứu, chuyên gia và cán bộ quản lý trường học chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Anh trong trường học

Chia sẻ tại hội thảo, TS Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia (Bộ GD-ĐT), nhấn mạnh, cần hiểu đúng mục tiêu của chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

TS Nguyễn Thị Mai Hữu cho biết, theo đánh giá của nhiều tổ chức trên thế giới, Việt Nam hiện chưa phải quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong cộng đồng. Do đó, mục tiêu đặt ra là từng bước mở rộng việc sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục.

"Điều này không đồng nghĩa 100% hoạt động trong trường học phải sử dụng tiếng Anh mà cần tập trung ba nhiệm vụ: tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh; từng bước sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giảng dạy đối với những môn học, nội dung và cơ sở giáo dục có đủ điều kiện; mở rộng việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, tài liệu, hoạt động học thuật và các hoạt động giáo dục khác", TS Nguyễn Thị Mai Hữu cho hay.

TS Nguyễn Thị Mai Hữu chia sẻ về chủ trương đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Theo đó, chủ trương đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cần được triển khai theo từng mức độ. Những trường có điều kiện tốt có thể phát triển các chương trình song ngữ, dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ hoặc tổ chức một số môn học bằng tiếng Anh.

Những trường chưa đủ điều kiện bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và từng bước mở rộng môi trường sử dụng ngôn ngữ này.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, hiện nay ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, nhu cầu bổ sung giáo viên tiếng Anh vẫn còn rất lớn, chưa nói đến đội ngũ giáo viên các môn học khác có thể giảng dạy bằng tiếng Anh.

Để thực hiện yêu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo hiện nay đã và đang mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ việc bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên.

Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc SEAMEO RETRAC, công nghệ số và môi trường học tập mới đang làm thay đổi cách dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường. Những thay đổi này đồng thời đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại hoạt động dạy học, đánh giá kết quả học tập và phát triển đội ngũ giáo viên.

Bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc SEAMEO RETRAC, nhấn mạnh công nghệ số và môi trường học tập mới đang làm thay đổi cách dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường

Dù vậy, công nghệ không thể thay thế vai trò khơi gợi khả năng sáng tạo và truyền cảm hứng của người thầy đến học sinh. Trong bối cảnh dạy học mới, cần ứng dụng công nghệ thông tin một cách thông minh và có trách nhiệm, hướng đến mục tiêu giúp người học tự tin giao tiếp, phát triển tư duy phản biện và năng lực cá nhân.

Tại hội thảo, các chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã cùng nhau trao đổi về những hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường, đồng thời chia sẻ về các cơ hội hợp tác, thực hiện đổi mới sáng tạo, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập ngoại ngữ suốt đời.

THU TÂM