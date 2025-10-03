TPHCM: Bồi dưỡng kỹ năng công dân số cho giáo viên

Ngày 3-10, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM) tổ chức bồi dưỡng "Giáo dục kỹ năng công dân số theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018" cho giáo viên các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TPHCM.

Học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM) trong giờ học lồng ghép ứng dụng AI

Chương trình bồi dưỡng nhằm giúp giáo viên hiểu đúng và đầy đủ khái niệm, vai trò, mục tiêu của giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh trong các trường học.

các thầy, cô sẽ được trang bị kiến thức về khung năng lực số dành cho học sinh Việt Nam gồm 6 miền năng lực với 24 năng lực thành phần.

Cùng với đó, cung cấp cho giáo viên kiến thức, nội dung và phương pháp tham chiếu chương trình một số môn học với khung năng lực số, từ đó giúp các thầy, cô tích hợp giáo dục kỹ năng công dân số vào việc giảng dạy các môn học.

Chương trình tập huấn được tiến hành theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với nhiều hoạt động như: diễn thuyết, hỏi đáp, thực hành, chia sẻ kinh nghiệm...

Từ ngày 13 đến 17-10, Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực, kỹ năng số đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn chưa tham gia đánh giá trong năm học 2024-2025 và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục ở khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

THU TÂM