Cà Mau: Bình gas mini phát nổ, 2 người bị bỏng nặng

Chiều 16-8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, bệnh viện đang điều trị 2 bệnh nhân bị bỏng nặng do bình gas mini phát nổ; một người khác bị bỏng nhẹ đã được cho về nhà.

Trước đó, lúc 10 giờ cùng ngày, khoảng 15 người là bà con, họ hàng trong gia đình chị Đặng Ngọc H. (26 tuổi, ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cùng dùng cơm. Trong bữa cơm có nấu 2 nồi lẩu bằng hai bếp gas mini.

Hiện trường bình gas mini phát nổ

Trong khi mọi người đang ngồi ăn thì bất ngờ một bình gas mini phát nổ, ngọn lửa bùng phát ra xung quanh, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Vụ nổ làm ba người bị thương và được người thân đưa đến tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị H. đã báo chính quyền địa phương.

Liên quan đến sự việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không dùng bình gas sang chiết lại mà nên mua bình mới có nhãn mác uy tín để sử dụng đảm bảo an toàn; không dùng bếp quá cũ và gỉ sét; không nên đun lâu và liên tục trong thời gian dài vì nhiệt độ của lửa khiến áp suất trong bình gas tăng lên, dễ xảy ra các sự cố cháy nổ.

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