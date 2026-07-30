TPHCM đẩy nhanh triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

TPHCM đẩy nhanh các dự án trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện LNG Long Sơn, Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước và các dự án đốt rác phát điện.

Ngày 30-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà ký văn bản số 6778/UBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về triển khai các dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Công thương chủ trì phối hợp các sở, ngành tham mưu triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng và điện lực; theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm; kiểm tra việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Sở Công thương phối hợp cập nhật các dự án nguồn và lưới điện vào Quy hoạch TPHCM; đẩy nhanh các dự án trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện LNG Long Sơn, Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước và các dự án đốt rác phát điện.

Sở Tài chính tham mưu cập nhật các dự án điện vào Quy hoạch TPHCM; bố trí nguồn vốn, thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện và các dự án đốt rác phát điện; Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc giải quyết các thủ tục về quy hoạch, hạ tầng và quỹ đất phục vụ phát triển năng lượng.

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực TPHCM và các chủ đầu tư, thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án, ưu tiên hoàn thành các công trình dự kiến vận hành trong năm 2026; đồng thời xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại, thông minh, tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

QUỐC HÙNG