Điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng thiết bị bay không người lái

Sau sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời, gây gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo Bộ Công an chủ trì điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay.

Người điều khiển flycam có thể gây mất an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất nếu không tuân thủ quy định về vùng cấm bay. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với thiết bị bay không người lái.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo các bộ: Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Công thương, KH-CN, UBND các tỉnh, thành và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền. Việc này nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Bộ Công an được giao chủ trì điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay trong thời gian vừa qua. Cùng với đó, khẩn trương nghiên cứu, triển khai ngay các phương án đối phó với hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay, không để xảy ra các sự cố tương tự trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng chủ trì tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị bay không người lái trong nước; quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị bay không người lái thông qua việc cấp phép điều khiển phương tiện bay và cấp phép phương tiện bay. Đồng thời rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái, phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện bay không người lái trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực.

Bộ Quốc phòng công bố công khai vùng, khu vực cấm bay đối với các thiết bị bay không người lái để các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái biết, thực hiện; nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện, quy định về nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị bay không người lái.

Bộ KH-CN chủ trì xây dựng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật - công nghệ trong sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị bay không người lái; nghiên cứu, quy định các giải pháp, công nghệ đồng bộ khu vực, vùng cấm bay vào trong thiết bị bay không người lái nhằm tự động ngăn chặn triệt để các thiết bị bay không người lái xâm nhập vào khu vực cấm bay.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát trên địa bàn, xác định tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp thiết bị bay không người lái, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

LÂM NGUYÊN