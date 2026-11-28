Nghị định 422/2026/NĐ-CP mở thêm cơ chế, chính sách phát triển TP Đồng Nai, tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong quy hoạch, quản trị và huy động nguồn lực. Cùng với lợi thế sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển và mạng lưới giao thông liên vùng, thành phố đứng trước cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị, hình thành những cực tăng trưởng mới, hướng đến phát triển hiện đại và bền vững.

Tổ chức lại không gian phát triển

Ngày 26-11, Chính phủ ban hành Nghị định 422/2026/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách phát triển TP Đồng Nai, có hiệu lực từ ngày 1-12-2026. Nghị định quy định 6 nhóm cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy; quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; kinh tế; văn hóa - xã hội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt.

Đáng chú ý, các cơ chế về quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị cùng việc phân quyền trong một số lĩnh vực tạo thêm cơ sở pháp lý để thành phố chủ động cụ thể hóa chính sách, giải quyết những yêu cầu phát sinh từ thực tiễn. Đây là điều kiện quan trọng trong bối cảnh Đồng Nai có quy mô địa bàn rộng, cấu trúc kinh tế và đặc điểm dân cư đa dạng.

Đô thị hiện đại đang dần hình thành tại TP Đồng Nai. Ảnh: CTV

Với diện tích hơn 12.737km², dân số hơn 4,5 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã, bài toán của Đồng Nai không chỉ là mở rộng diện tích đô thị mà còn phải tổ chức lại không gian phát triển, xác định rõ chức năng và vai trò của từng khu vực trong tổng thể chung.

Theo định hướng tại Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị, thành phố phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, gắn với sân bay Long Thành, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ và kinh tế xanh.

Trong cấu trúc này, Biên Hòa tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đô thị hiện hữu; Long Thành phát triển gắn với sân bay quốc tế; Nhơn Trạch khai thác lợi thế kết nối TPHCM và hệ thống cảng biển; các khu vực Trảng Bom, Long Khánh và phía Bắc thành phố phát huy thế mạnh công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Mô hình đa trung tâm giúp phân bổ các hoạt động kinh tế, dân cư và dịch vụ hợp lý hơn, giảm áp lực cho khu vực đô thị hiện hữu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là quy hoạch phải đồng bộ, xác định rõ các hành lang phát triển, quỹ đất cho hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tránh tình trạng phát triển tự phát theo các tuyến giao thông mới.

Nâng cao chất lượng sống của người dân

Trong cấu trúc đô thị mới, sân bay quốc tế Long Thành là động lực quan trọng để hình thành hệ sinh thái kinh tế hàng không, logistics, thương mại và dịch vụ. Với công suất thiết kế 100 triệu hành khách/năm, sân bay không chỉ tạo nhu cầu vận tải mà còn thúc đẩy phát triển các dịch vụ lưu trú, văn phòng, kho vận, giáo dục và nhà ở. Khu vực Long Thành - Nhơn Trạch và vùng phụ cận sân bay vì vậy có điều kiện hình thành các đô thị dịch vụ, logistics và những trung tâm kinh tế mới.

Cùng với đó, các tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM và các tuyến kết nối cảng Phước An đang mở rộng khả năng liên thông giữa các trung tâm đô thị, khu công nghiệp và đầu mối giao thương.

Đặc biệt, việc đặt Đồng Nai trong không gian liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt với TPHCM theo cơ chế mới tạo thêm cơ sở để hai địa phương phối hợp về quy hoạch, giao thông, logistics và phân bố các hoạt động kinh tế.

Tuyến đường T1 kết nối đến cổng sân bay Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông chỉ phát huy hiệu quả khi được kết nối với các chức năng kinh tế và dịch vụ cụ thể. Thành phố cần kiểm soát chặt việc phát triển đô thị quanh các dự án lớn, dành quỹ đất cho giao thông công cộng, nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, công viên và các công trình công cộng. Việc nghiên cứu mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), ứng dụng công nghệ trong quản lý quy hoạch, đất đai và giao thông cũng cần được đẩy mạnh.

Một yêu cầu khác là chỉnh trang các đô thị hiện hữu, nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và cải thiện không gian công cộng. Lợi thế sông Đồng Nai, hệ thống hồ, rừng và cảnh quan tự nhiên cần được khai thác hài hòa, gắn với bảo vệ hành lang sông, mở rộng công viên và không gian xanh. Đây cũng là nền tảng để tạo dựng bản sắc riêng, thay vì chỉ phát triển các khu nhà ở và công trình cao tầng.

Dự án Aqua City ở TP Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: CTV

Định hướng phát triển đô thị vì vậy không chỉ hướng đến những công trình quy mô lớn mà còn chú trọng các không gian công cộng ven sông, quảng trường, công viên, tuyến đi bộ và các công trình văn hóa thiết yếu. Những không gian này cần thuận tiện tiếp cận, gắn với đời sống cộng đồng, góp phần tạo nên diện mạo đô thị có bản sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết, trong 10 năm tới, thành phố kỳ vọng không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp lớn mà còn trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Đông Nam bộ, cửa ngõ hàng không - logistics quốc tế, với không gian đô thị đa trung tâm, xanh, thông minh và đáng sống. Thành quả phát triển phải được thể hiện qua giao thông thuận tiện, dịch vụ tốt hơn, nhiều việc làm chất lượng cao và cơ hội cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

PHÚ NGÂN