Đồng Nai: Lập tổ kiểm tra công vụ, xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy

Ngày 15-10, thông tin từ Văn phòng Thành ủy Đồng Nai, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 1090-QĐ/TU về việc thành lập Tổ Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

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Theo Quyết định số 1090-QĐ/TU, Tổ Kiểm tra gồm 19 thành viên, do ông Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Nai làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai, làm Tổ phó.

Tổ Kiểm tra hoạt động từ ngày 15-10-2026 đến hết ngày 30-6-2027, thực hiện kiểm tra thường xuyên và đột xuất, không báo trước. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

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Tổ Kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu đạt thấp, dự án chậm tiến độ và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc hoặc có phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Qua kiểm tra, tổ có trách nhiệm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, chấn chỉnh hạn chế và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Các trường hợp thiếu trách nhiệm, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh hoặc đùn đẩy công việc sẽ bị xem xét xử lý nghiêm. Ngoài ra, tổ có nhiệm vụ phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chủ động đổi mới sáng tạo và đảm nhận việc khó.

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