Không gian TP Đồng Nai mới mở rộng từ những cánh rừng, vùng núi, cao nguyên đất đỏ bazan đến các đô thị ven sông, làng nghề và vùng hạ lưu. Trong không gian ấy, hệ thống sông Đồng Nai cùng các phụ lưu kết nối những vùng sinh thái, đồng thời gắn kết các lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của nhiều cộng đồng cư dân.

Sắc màu đại ngàn

Ở Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, những cánh rừng, đồi đất đỏ bazan và dòng suối tạo nên không gian sinh sống lâu đời của nhiều cộng đồng dân tộc. Tiếng cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, đan gùi, chế biến rượu cần và các lễ hội truyền thống là những dấu ấn văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Biểu diễn cồng chiêng tại Sóc Bom Bo. Ảnh: CTV

Tại Sóc Bom Bo, tiếng chày giã gạo trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, một lòng theo cách mạng của đồng bào S'tiêng trong kháng chiến. Năm 1965, người dân nơi đây giã gạo tiếp tế bộ đội phục vụ chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài. Câu chuyện lịch sử ấy vẫn còn lưu giữ trong ký ức nhiều người.

Ngày nay, tại Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo, những ngôi nhà dài, bộ cồng chiêng, đàn đá, công cụ lao động và hiện vật truyền thống góp phần tái hiện đời sống cư dân bản địa. Những điệu múa, tiếng cồng chiêng bên bếp lửa, nghề dệt thổ cẩm phản ánh tập quán và quan niệm sống gắn bó với thiên nhiên của con người nơi đây.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số thu hút khách tham quan. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ở Bù Gia Mập, Bù Đăng, văn hóa M'nông, S'tiêng vẫn còn lưu giữ qua nghề đan gùi, dệt thổ cẩm, nghi lễ cộng đồng và tri thức dân gian. Những giá trị ấy cho thấy chiều sâu văn hóa của vùng đất Đồng Nai không chỉ nằm ở các đô thị, làng nghề ven sông mà còn được bồi đắp từ những cộng đồng bản địa, được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Miền di sản quý giá

Từ vùng thượng nguồn, hệ thống sông Đồng Nai và các phụ lưu kết nối những miền đất có điều kiện tự nhiên, lịch sử cư trú khác nhau. Xuôi về trung lưu và hạ lưu, dấu tích văn hóa hiện diện qua các di chỉ khảo cổ, làng nghề, đình chùa và những đô thị ven sông.

Di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh trên Cù lao Phố (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai). Ảnh: PHÚ NGÂN

Các di chỉ thuộc văn hóa Đồng Nai, có niên đại hàng ngàn năm, với công cụ đá, đồ gốm, khuôn đúc đồng và đồ trang sức, phản ánh quá trình cư trú, lao động và sáng tạo của cư dân cổ. Qua nhiều thế kỷ, các cộng đồng bản địa và những lớp cư dân từ nhiều nơi đến khai phá, lập làng, tạo nên sự giao thoa phong tục, tín ngưỡng và lối sống.

Di tích lịch sử quốc gia Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: PHÚ NGÂN

Một dấu ấn nổi bật là Cù lao Phố, nằm giữa hai nhánh sông Đồng Nai. Từ năm 1679, nơi đây dần phát triển thành thương cảng sầm uất. Những chuyến thuyền xuôi ngược chuyên chở hàng hóa cùng những phong tục, tín ngưỡng và giá trị văn hóa từ nhiều vùng đất. Đình, chùa, nhà cổ và làng nghề còn lưu giữ dấu ấn của một thời giao thương, giao thoa văn hóa.

Người dân trải nghiệm không gian gốm Biên Hòa. Ảnh: PHÚ NGÂN

Nghề làm gốm Biên Hòa vẫn được người dân duy trì và phát triển. Ảnh: PHÚ NGÂN

Từ đại ngàn đến hạ lưu, mỗi vùng đất mang một sắc thái riêng nhưng cùng tạo nên dòng chảy văn hóa liên tục. Sau khi Bình Phước và Đồng Nai hợp nhất, những lớp văn hóa ấy được đặt trong một không gian rộng lớn hơn, mở ra cơ hội kết nối và phát huy các giá trị di sản. Yêu cầu đặt ra là bảo tồn nghề truyền thống, lễ hội, tiếng nói, trang phục, nghệ thuật cồng chiêng và tri thức dân gian; tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp nối di sản. Đồng thời, bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn nước, cảnh quan sông ngòi cũng chính là gìn giữ không gian sinh tồn của nhiều cộng đồng.

Học sinh ở Trấn Biên thích thú trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: PHÚ NGÂN

Từ tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn đến nhịp sống trên Cù lao Phố, tất cả cùng góp phần tạo nên bản sắc của TP Đồng Nai hôm nay. Gìn giữ dòng chảy ấy không chỉ là bảo tồn quá khứ mà còn là tạo dựng nền tảng văn hóa cho tương lai của một đô thị rộng mở, đa dạng và giàu bản sắc.

Đông đảo người dân tham gia Tuần văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai 2026. Ảnh: PHÚ NGÂN

Phát biểu bế mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhận định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi ngày 24-11 chính thức được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Theo đó, một thành phố phát triển bền vững không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hay tốc độ đô thị hóa, mà còn ở chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết cộng đồng. Tuần lễ đã góp phần tôn vinh, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng và đoàn kết giữa các cộng đồng.

Sau hợp nhất, TP Đồng Nai có quy mô dân số gần 4,5 triệu người, với 37 dân tộc thiểu số cùng sinh sống với khoảng 421.090 người, chiếm gần 9,4% dân số. Mỗi cộng đồng mang theo tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội và tri thức dân gian riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của TP Đồng Nai.

PHÚ NGÂN