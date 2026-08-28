Đường dây mua bán, tàng trữ hơn nửa tấn pháo nổ từ Campuchia

Công an TPHCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ hơn 620kg pháo nổ, khởi tố 4 bị can.

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Mộng (sinh năm 1983), Lê Văn Đen (sinh năm 1991, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) và Trần Thanh Phát (sinh năm 1984, ngụ TPHCM) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Ngoài ra, Cao Mạnh Cường (sinh năm 1986, ngụ TPHCM) bị khởi tố về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM phối hợp Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) và Công an phường Bình Trị Đông triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ số lượng lớn pháo nổ. Ảnh: CA

Khoảng 8 giờ ngày 7-8-2026, lực lượng công an kiểm tra bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài (phường Bình Trị Đông, TPHCM), phát hiện Phát, Cường và một người khác cùng xe ô tô tải đang chuẩn bị giao nhận hàng.

Công an xác định nhóm đối tượng thực hiện mua bán, vận chuyển pháo một cách tinh vi. Ảnh: CA

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 164 hộp pháo nổ. Khám xét khu vực kho trong bãi xe, công an thu giữ thêm 180 hộp cùng loại. Kết quả giám định kết luận 344 hộp thu giữ đều là pháo nổ, tổng khối lượng 621,50kg.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai số pháo trên được mua bán qua nhiều khâu trung gian. Cụ thể, Phát đặt mua 344 hộp pháo từ Đen với giá 760.000 đồng/hộp để bán lại kiếm lời, đồng thời thuê kho tại bãi xe làm điểm tập kết.

Đen khai mua pháo từ Mộng để hưởng chênh lệch. Về nguồn gốc, Mộng khai "lấy hàng" từ một tài khoản Zalo tên “Cambodia” (nghi vấn đang sinh sống tại Campuchia).

Pháo nổ được tập kết, cất giấu tại kho ở bãi xe. Ảnh: CA

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để thỏa thuận và thuê xe tải qua ứng dụng giao hàng công nghệ nhằm tránh xuất hiện trực tiếp. Ngày 7-8, Phát đặt xe nhận hàng từ khu vực xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) chở về TPHCM. Tài xế xe tải khai không biết bên trong chứa hàng cấm. Khi xe vừa cập bãi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trích xuất dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra thu thập nhiều tin nhắn, hình ảnh thể hiện việc trao đổi số lượng, giá cả và thanh toán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.

NGUYỄN TÂN