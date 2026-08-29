Phú Thọ: Nổ lớn phòng trọ nghi do chế tạo pháo, 1 người chết

Chiều 29-8, tại xã Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ), một vụ nổ nghi do chế pháo trái phép xảy ra tại khu nhà trọ làm 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khu nhà trọ xảy ra vụ nổ do bà Phạm Thị Thủy (sinh năm 1974, trú tại địa phương) đứng tên đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, được đưa vào hoạt động kinh doanh từ năm 2025.

Tại thời điểm trên, tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ số 404 ở tầng 4 của tòa nhà. Vụ nổ khiến toàn bộ phòng này cùng 2 phòng liền kề là 403 và 405 bị hư hỏng hoàn toàn, một số phòng xung quanh bị ảnh hưởng và phần mái tôn tại khu vực sân để xe tầng 1 bị biến dạng.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Vụ việc làm 1 nam thanh niên tử vong tại hiện trường và 3 nam thanh niên khác bị thương nghiêm trọng, cơ thể và khuôn mặt bị biến dạng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê, chưa thể tiếp xúc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân trong quá trình tự chế pháo nổ dẫn đến phát nổ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

HÀ NGUYỄN