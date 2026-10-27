1.900 tỷ đồng nâng tĩnh không 6 cầu trên đường thủy nội địa

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao tĩnh không các cầu khu vực phía Bắc và phía Nam, dự kiến sử dụng 1.900 tỷ đồng từ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Cầu Bến Lức 1. Ảnh: QUANG VINH

Dự án nhằm nâng cấp những cầu chưa đáp ứng về khổ thông thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa, nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ vận tải đường thủy trên toàn tuyến.

Theo phê duyệt, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cao tĩnh không 6 cầu, gồm: cầu Bình trên Quốc lộ 37 qua sông Kinh Thầy (TP Hải Phòng); cầu Hồ trên Quốc lộ 38 qua sông Đuống (TP Bắc Ninh); cầu Đồng Nai cũ trên Quốc lộ 1A qua sông Đồng Nai (TP Đồng Nai); cầu Bến Lức I trên Quốc lộ 1A qua sông Vàm Cỏ Đông (TPHCM); cầu Đức Huệ trên đường tỉnh ĐT 822 qua sông Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh); cầu Thom trên đường huyện ĐH 20 qua kênh Mỏ Cày (Vĩnh Long).

Dự án sẽ sử dụng khoảng 1.900 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, thời gian thực hiện 4 năm, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2030.

Trước đó, Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy (Bộ Xây dựng) đề xuất nâng cấp 6 cây cầu này với kinh phí đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, dự kiến khởi công vào quý 4-2026 và cơ bản hoàn thành trong năm 2029.

MINH DUY