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Đầu tư hơn 999 tỷ đồng thêm giường bệnh, mua trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

SGGPO

Ngày 26-10, Thường trực Tỉnh ủy An Giang họp xem xét các tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh An Giang.

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Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. ẢNH: NGUYÊN ANH

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy An Giang thống nhất chủ trương đầu tư dự án mở rộng thêm 300 giường bệnh và mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 999 tỷ đồng. Dự án nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu đảm nhận chức năng bệnh viện vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang có quy mô 1.200 giường bệnh, cao 9 tầng, được xây dựng trên diện tích hơn 17.400m2, ở tầng sân thượng có bố trí bãi đáp cho máy bay trực thăng, được đưa vào sử dụng năm 2021, tổng mức đầu tư cho dự án gần 3.000 tỷ đồng.

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Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Thường trực Tỉnh ủy An Giang cũng thống nhất thông qua các tờ trình liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, cơ chế phục vụ các dự án tại Phú Quốc, chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở và một số lĩnh vực tài chính, phát triển thanh niên.

Thường trực Tỉnh ủy An Giang thống nhất đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027 từ 21.998 tỷ đồng lên hơn 58.030 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn của nhà đầu tư.

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hơn 999 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

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