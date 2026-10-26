5.300 tỷ đồng đầu tư Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao

Ngày 26-10, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tập trung tại khu vực bãi bồi ven biển tỉnh Cà Mau, nguồn vốn 5.300 tỷ đồng.

Khu vực bãi bồi ven biển tỉnh Cà Mau sẽ hình thành khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao quy mô tập trung

Dự án có quy mô khoảng 5.049 ha, chia thành 2 khu. Khu 1 diện tích 625 ha, địa bàn phường Hiệp Thành. Khu 2 diện tích 4.424 ha, địa bàn các xã Đông Hải, Long Điền và Gành Hào.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu dự án nhằm định hướng, hình thành khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao quy mô tập trung. Trọng tâm là nuôi tôm theo hướng hiện đại, an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Từng bước xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu thủy sản có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư được lựa chọn triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Nhà đầu tư thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm và tiến độ. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

TẤN THÁI