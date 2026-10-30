TBS mở rộng đầu tư sản xuất công nghiệp tại tỉnh Trung Java (Indonesia)

TBS Group định hướng đầu tư khoảng 30 triệu USD xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp tại Trung Java (Indonesia), trong đó mảng giày dép có công suất đạt 8-10 triệu đôi/năm.

Ngày 30-10, ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình (TBS group) kiêm Chủ tịch Hiệp hội Da Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO) làm việc, xúc tiến đầu tư với đoàn công tác tỉnh Trung Java, do ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java, làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT TBS group cùng ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: XUÂN TRUNG

Hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ về kế hoạch đầu tư 30 triệu USD trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Trung Java, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động địa phương.

Trong mảng sản xuất giày dép, công suất thiết kế đạt từ 8 - 10 triệu đôi/năm (giai đoạn I triển khai đạt khoảng 4 - 5 triệu đôi/năm).

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Trung Java tham quan thực tế các khu vực thiết kế, sản xuất, đóng gói tại nhà máy của TBS Group ở phường Bình Hòa, TPHCM.

XUÂN TRUNG