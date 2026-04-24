SCG tạm dừng sản xuất tại Hóa dầu Long Sơn từ giữa tháng 5-2026

Do căng thẳng ở Trung Đông kéo dài, nguồn nguyên liệu bị gián đoạn, Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) quyết định tạm dừng sản xuất tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) ở Việt Nam.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) thông báo sẽ tạm dừng sản xuất tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (đặt tại xã Long Sơn, TPHCM) từ giữa tháng 5-2026.

Nguyên nhân là do tình hình căng thẳng tại Trung Đông vẫn kéo dài, làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu và đẩy chi phí tăng cao. Trước đó, SCG cũng đã tạm dừng nhà máy olefins của Công ty Rayong Olefins (ROC) tại Thái Lan vì lý do tương tự.

Dù đã tìm nguồn nguyên liệu thay thế ngoài khu vực Eo biển Hormuz, việc cung ứng vẫn gặp khó khăn và chi phí tăng đáng kể. Vì vậy, SCG quyết định tạm dừng hoạt động của LSP để giảm rủi ro.

Kỹ sư làm việc tại Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Trong thời gian tạm dừng, LSP dự kiến phát sinh khoảng 250 triệu Baht chi phí cố định mỗi tháng. Doanh nghiệp sẽ tận dụng thời gian này để bảo dưỡng máy móc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án sử dụng khí ethane (LSPE), nhằm sẵn sàng vận hành trở lại và nâng cao năng lực cạnh tranh.

SCG cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, đồng thời đảm bảo quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan.

Ngoài hai nhà máy LSP và ROC, các nhà máy và lĩnh vực kinh doanh khác của SCG vẫn hoạt động bình thường.

Tin liên quan SCG tập trung đẩy mạnh ESG, phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam

THÀNH HUY