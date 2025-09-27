Hóa dầu Long Sơn đầu tư hơn 100 triệu USD vào công nghệ tiên tiến và số hóa

Tổ hợp hóa dầu tích hợp có tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ USD ở xã Long Sơn (TPHCM) đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào công nghệ tiên tiến và số hóa để đảm bảo vận hành an toàn và bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy thiện chí của chủ đầu tư trong cam kết tập trung vào vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững tại TPHCM.

Ngày 27-9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) tổ chức chương trình tham quan nhà máy với chủ đề “Bảo vệ môi trường và vận hành an toàn” cho chính quyền địa phương và cư dân xã Long Sơn.

Tham quan nhà máy

Các khách mời của chương trình đã được tham quan tòa nhà điều khiển trung tâm của nhà máy Olefins, điểm xả thải và trung tâm ứng phó sự cố. Từ đó, giúp chính quyền và cư dân xã Long Sơn hiểu rõ hơn về cách LSP vận hành, với sự cẩn trọng cao nhất để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng xung quanh khu vực LSP đặt nhà máy.

Các khách mời đi tham quan thực địa

Tại chương trình, ông Siripan Artnonla, Giám đốc sản xuất - khu vực hạ nguồn đã cam kết với chính quyền và nhân dân Long Sơn, LSP vận hành sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững, tập trung vào các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị minh bạch. “Sự kiện tham quan nhà máy không chỉ là dịp để LSP chia sẻ thông tin một cách cởi mở, minh bạch mà còn là cơ hội để chúng tôi được lắng nghe, được gần gũi hơn với cộng đồng, và khẳng định cam kết trở thành một người láng giềng có trách nhiệm, gắn bó lâu dài với bà con. Chúng tôi mong muốn cùng chính quyền địa phương và cộng đồng chung tay xây dựng một tương lai xanh, an toàn và bền vững cho xã Long Sơn”, ông Siripan Artnonla nói.

Theo LSP, công ty đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào công nghệ tiên tiến và số hóa để đảm bảo vận hành an toàn và bảo vệ môi trường. Cụ thể, công ty đã lắp đặt công nghệ đốt ít gây ô nhiễm và hệ thống giám sát chất lượng không khí trực tuyến 24/7 tại các lò hơi và lò cracking. Ngoài ra, công ty còn trang bị hệ thống giám sát chất lượng không khí tiên tiến tại khu vực hàng rào bao quanh tổ hợp. Đối với nước thải, LSP sử dụng hệ thống xử lý nước thải hai lớp bảo vệ với hệ thống quan trắc trực tuyến thời gian thực.

Đặc biệt, LSP là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam lắp đặt hệ thống đốt kín mặt đất không khói, giúp giảm thiểu tiếng ồn, khói và ảnh hưởng do lửa trong quá trình vận hành. Trung tâm ứng phó sự cố hoạt động 24/7 cùng với các giải pháp chữa cháy công nghệ cao như hệ thống Big Gun - lăng phun nước lưu lượng lớn di động và xe bồn bọt chữa cháy có khả năng phun xa đến 120 m, đảm bảo ứng phó hiệu quả với các sự cố cháy lớn tại khu vực bồn chứa.

Toàn cảnh nhà máy

Bên cạnh tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong vận hành, LSP cũng chú trọng đóng góp vào sự phát triển xã hội. Công ty hợp tác với chính quyền địa phương và các đối tác doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt tại xã Long Sơn. Các chương trình an sinh xã hội của LSP tập trung vào 6 lĩnh vực chính: Bảo tồn văn hóa, phát triển thế hệ trẻ, phúc lợi cộng đồng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn và hỗ trợ sinh kế. Trong năm 2025, LSP hợp tác với 39 đối tác để triển khai dự án “Chung tay vì cộng đồng”, mang đến những sáng kiến thiết thực và ý nghĩa góp phần phát triển cộng đồng địa phương.

QUANG VŨ