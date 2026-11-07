Đường dài sau tấm vé World Cup U17

Bóng đá Việt Nam đang có thêm một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình vươn ra sân chơi thế giới. Sau lần đầu tiên đội tuyển U20 nam góp mặt tại FIFA U20 World Cup năm 2017, đội tuyển nữ quốc gia làm nên lịch sử với tấm vé dự FIFA Women's World Cup 2023, đến lượt U17 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Đây là thành quả đáng tự hào của một thế hệ cầu thủ trẻ, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực từ công tác đào tạo trong nước. Tuy nhiên, giá trị của tấm vé World Cup không chỉ nằm ở việc giành quyền tham dự mà còn ở những gì các cầu thủ tích lũy và thể hiện tại giải đấu.

Tại Qatar, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với Bỉ, New Zealand và Mali ở bảng G. Đây đều là những đối thủ đặt ra thử thách về thể chất, tốc độ, khả năng tranh chấp và tư duy chiến thuật. So với các giải đấu trong khu vực, World Cup có cường độ và yêu cầu chuyên môn cao hơn đáng kể.

Đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ kiểm chứng năng lực, nhận diện điểm mạnh và nhìn rõ những hạn chế cần khắc phục. Quan trọng hơn, giải đấu giúp cầu thủ rèn luyện khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế, sự tự tin trước những đối thủ mạnh và bản lĩnh trong các tình huống áp lực.

Một vấn đề đáng quan tâm sau World Cup là quá trình chuyển tiếp của các cầu thủ khi bước qua tuổi 17. Thực tế bóng đá cho thấy, thành tích tốt ở các giải trẻ chưa bảo đảm một cầu thủ sẽ tiếp tục tiến bộ ở những cấp độ cao hơn.

Giai đoạn chuyển từ U17 lên U20, U23 và bóng đá chuyên nghiệp luôn đặt ra những thách thức về thể chất, tư duy chiến thuật, tâm lý và khả năng cạnh tranh vị trí.

Ở độ tuổi này, các cầu thủ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Sau một giải đấu lớn, sự chú ý của truyền thông, kỳ vọng của người hâm mộ và những đánh giá về tiềm năng có thể tạo thêm áp lực.

Vì vậy, điều cần thiết là mỗi cầu thủ được thi đấu thường xuyên, cạnh tranh trong môi trường chuyên nghiệp và có lộ trình phát triển phù hợp với năng lực. Tập luyện là nền tảng, nhưng kinh nghiệm thực tế từ những trận đấu có tính cạnh tranh cao mới giúp cầu thủ trưởng thành toàn diện.

Đây cũng là trách nhiệm chung của các CLB, học viện, trung tâm đào tạo và hệ thống các đội tuyển. Việc phát hiện tài năng cần đi đôi với kế hoạch sử dụng và bồi dưỡng lâu dài.

Đặc biệt, cần tạo điều kiện để những gương mặt triển vọng sớm tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tránh tình trạng cầu thủ từng gây ấn tượng ở cấp độ trẻ nhưng lại thiếu cơ hội thể hiện khi bước lên những nấc thang cao hơn.

Sự hiện diện của U17 Việt Nam tại World Cup còn mang ý nghĩa lan tỏa đối với bóng đá trẻ trong nước. Thành công của đội tuyển có thể khơi dậy khát vọng ở những cầu thủ cùng trang lứa, tạo thêm động lực cho các địa phương, học viện và trung tâm đào tạo trong công tác tuyển chọn.

Để những thành quả tương tự được nối tiếp, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ HLV trẻ, hoàn thiện cơ sở vật chất, dinh dưỡng, y học thể thao và tăng cường cơ hội cọ xát quốc tế.

Từ đội tuyển U20 nam năm 2017, đội tuyển nữ quốc gia năm 2023 đến U17 Việt Nam năm 2026, mỗi lần góp mặt tại World Cup đều mở ra một cánh cửa mới, đáng tự hào cho bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, chỉ khi những cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, khẳng định vị trí ở CLB và đóng góp cho các đội tuyển quốc gia, dấu mốc tại Qatar mới thực sự mang lại giá trị lâu dài. Khi đó, hành trình đáng nhớ ở World Cup sẽ trở thành động lực để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn.

HLV ĐINH HỒNG VINH