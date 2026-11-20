Không gian rộng rãi, ghế cơ trưởng nhiều tiện ích, điều hòa 3 vùng và các tính năng hỗ trợ lái là những điểm nổi bật của VinFast VF 9.

Mẫu SUV điện cỡ lớn còn có tầm vận hành hơn 600km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp với những chuyến du lịch, về quê cùng gia đình

Những chuyến du lịch, về quê dịp cuối năm thường có cả ông bà, cha mẹ và con cháu cùng tham gia. Trên các hành trình kéo dài nhiều giờ, không gian rộng rãi và tiện nghi ở từng hàng ghế là những yếu tố được quan tâm hàng đầu. Đây cũng là thế mạnh trên SUV cỡ lớn VinFast VF 9.

Xe có chiều dài cơ sở 3.149mm và thiết kế ba hàng ghế, phù hợp với những chuyến đi có đông thành viên trong gia đình. Ở tùy chọn 6 chỗ, hàng ghế thứ hai được thiết kế thành hai ghế cơ trưởng độc lập, tích hợp sưởi, thông gió và massage. Hộp đồ trung tâm giữa hai ghế còn có sạc không dây, tăng thêm tiện nghi cho hành khách.

Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng cho phép điều chỉnh nhiệt độ riêng theo từng khu vực. Bộ lọc Combi 1.0 cùng chức năng ion hóa hỗ trợ duy trì chất lượng không khí trong cabin.

Trên đường di chuyển, hệ thống treo sau đa liên kết với giảm chấn khí nén hạn chế rung xóc, giữ thân xe ổn định qua những đoạn đường không bằng phẳng. Động cơ điện vận hành êm kết hợp kính cách âm hai lớp ở hàng ghế trước, cũng góp phần giảm tiếng ồn trong cabin. Các thành viên có thể nghe nhạc, trò chuyện hoặc nghỉ ngơi trên đường.

Với những chuyến đi ít thành viên, hàng ghế thứ ba có thể gập xuống để mở rộng khoang hành lý phía sau lên 926 lít. Xe còn có cốp trước dung tích 100 lít. Cấu hình này cho phép chủ xe điều chỉnh linh hoạt không gian chứa đồ theo từng chuyến đi.

Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc cũng là điểm quan trọng khi gia đình lên lịch trình du lịch, về quê. VF 9 Eco có tầm vận hành lên tới 626km, trong khi bản Plus đạt 602km. Với những chuyến du lịch liên tỉnh dài vài trăm kilomet, tầm vận hành này cho phép gia đình lựa chọn nhiều điểm đến xa hơn, từ các khu nghỉ dưỡng ven biển đến những điểm du lịch miền núi dịp cuối năm.

Trên các chặng cao tốc, hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) được trang bị trên cả hai phiên bản Eco và Plus, giảm bớt thao tác cho người cầm lái. Khi phương tiện phía trước tăng hoặc giảm tốc, tính năng kiểm soát hành trình thích ứng hỗ trợ điều chỉnh tốc độ của VF 9 để duy trì khoảng cách an toàn, hạn chế việc phải liên tục điều tiết chân ga. Xe còn có tính năng hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn, hạn chế nguy cơ chệch làn ngoài ý muốn.

VF 9 còn có cảnh báo điểm mù để hỗ trợ nhận biết phương tiện ở những vùng khó quan sát qua gương, đặc biệt trên tuyến đường nhiều làn. Màn hình HUD hiển thị thông tin vận hành ngay trên kính lái để người lái theo dõi mà không phải thường xuyên nhìn xuống màn hình trung tâm. Các trang bị này giảm áp lực quan sát và điều khiển khi đường đông vào dịp cuối năm.

Khi cần sạc giữa đường, chủ xe có thể kết hợp việc bổ sung năng lượng với thời gian nghỉ ngơi, dùng bữa hoặc uống cà phê. VF 9 có thời gian sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 35 phút. Mạng lưới trạm sạc V-Green hiện đã phủ khắp các tỉnh, thành trên cả nước, phục vụ nhu cầu di chuyển liên tỉnh bằng xe điện.

Với không gian ba hàng ghế, tiện nghi dành cho hành khách, tầm vận hành dài và các công nghệ hỗ trợ lái, VF 9 đáp ứng nhu cầu di chuyển xa của cả gia đình.

Từ nay đến hết ngày 19-12-2026, mẫu SUV điện cỡ lớn được ưu đãi 5% theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, đưa giá bán khởi điểm của VF 9 xuống khoảng 1,28 tỷ đồng. Khách hàng có cơ hội khám phá ô tô điện VinFast tại chuỗi 880 sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” diễn ra vào các dịp cuối tuần từ nay đến 27-12-2026 tại 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc.

KIM THANH