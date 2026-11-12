Người làm công sở ưng VinFast Evo Grand Premia vì tính năng di chuyển lùi

Tính năng di chuyển lùi và không gian cốp rộng rãi tới 35 lít trên VinFast Evo Grand Premia được nhóm khách hàng công sở đánh giá cao. Từ nay tới 19-12-2026, mẫu xe Việt chỉ còn 24,9 triệu đồng sau ưu đãi.

VinFast Evo Grand Premia thanh lịch và tiện dụng.

Cuối tuần vừa rồi, chị Ngọc Hà (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) đã tới đại lý để lái thử VinFast Evo Grand Premia. Ngay từ thời điểm chiếc xe ra mắt, chị đã thích dáng scooter bo tròn và màu Xanh Olive lạ mắt. Khi có nhu cầu bán chiếc xe số cũ để lên đời xe điện, đây là lựa chọn đầu tiên chị cân nhắc.

Sau khi trải nghiệm xe, chị hài lòng nhất với tính năng di chuyển lùi trên Evo Grand Premia, đặc biệt hữu ích cho thao tác lấy xe ra khỏi chỗ đỗ. “Hầm công ty tôi thường kín xe vào buổi chiều. Có hôm hai xe bên cạnh đỗ sát, tôi phải kéo xe từng chút mới có góc để quay đầu”, chị Hà kể.

Yên cao 770 mm vừa tầm nên chị có thể chống cả hai chân xuống đất khi ngồi trên xe. Khi đã vào chế độ lùi, chị chỉ cần vặn nhẹ tay ga để đưa xe ra, giảm bớt công sức đẩy bằng chân. Khi bánh trước đã ra khỏi hàng, chị có thể đánh lái để quay đầu trong lối đi. Thao tác gửi xe, lấy xe vì thế rất đơn giản. Tay dắt bằng nhôm phía sau yên cũng thuận tiện để dựng xe, dắt xe.

Trong khi đó, màn hình LCD VA trên xe hiển thị rõ nét các thông tin tốc độ, pin và chế độ lái, bao gồm chỉ báo chế độ lùi. Xe sử dụng động cơ điện Inhub công suất tối đa 2.250 W, đạt tốc độ tối đa 70 km/h.

Một chi tiết khác mà chị Hà rất quan tâm là không gian chứa đồ trên xe. Dung tích cốp 35 lít trên Evo Grand Premia đủ để chị cất túi, áo mưa và một số vật dụng thường mang theo. Bên cạnh đó, hộc có nắp ở yếm trước tích hợp cổng USB Type-A và USB Type-C, tiện dụng để sạc điện thoại trên đường di chuyển.

VinFast Evo Grand Premia

Với nhu cầu di chuyển chủ yếu từ nhà đến văn phòng và các cuộc hẹn cuối tuần, chị Hà nhận định bộ pin LFP 2,4 kWh có sẵn trên xe đã đáp ứng tốt. Khi nhu cầu tăng lên, chị có thể lắp thêm một pin cùng dung lượng trong cốp để đi tới 262 km. Xe được bảo hành 6 năm, pin được bảo hành 8 năm, không giới hạn số km.

Chính sách ưu đãi hiện hành cũng là yếu tố thúc đẩy chị Hà chốt Evo Grand Premia ngay sau buổi lái thử. Do đang sở hữu một chiếc xe máy xăng, chị Hà thuộc nhóm khách hàng được hỗ trợ khi chuyển sang xe điện trong khuôn khổ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2.

Cụ thể, từ giá niêm yết 27,9 triệu đồng, mức hỗ trợ 3 triệu đồng đưa giá Evo Grand Premia về 24,9 triệu đồng trong thời gian từ 19-9 đến hết 19-12-2026. Chính sách cũng áp dụng với người đang sở hữu ô tô xăng, xe máy điện dùng ắc quy chì của hãng khác, ô tô điện hoặc xe máy điện VinFast.

Từ ngày 31-10 đến 29-11-2026, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng.

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