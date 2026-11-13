Net Zero Challenge (NOC) 2026 công bố 3 startup đoạt giải nhất

Recoal, STRING BIO, Phúc Sang Minh Gas là ba startup nhận giải nhất cuộc thi NOC 2026 năm nay, mỗi doanh nghiệp nhận thưởng 5 tỉ đồng.

Đại diện 3 startup đoạt giải nhất nhận giải thưởng tại chương trình.

Cụ thể, ở hạng mục Năng lượng tái tạo và Loại bỏ carbon, giải nhất thuộc về Recoal (Thụy Sĩ) với chương trình biến phụ phẩm sinh khối ướt dồi dào thành hydrochar và lưu trữ vĩnh viễn dưới lòng đất. Quy trình không tốn năng lượng sấy sơ bộ.

Ở hạng mục Hệ thống thực phẩm và Nông nghiệp bền vững của STRING BIO (Ấn Độ) với sản phẩm CleanRise là chế phẩm sinh học giúp nông dân trồng lúa tăng năng suất mà dùng ít phân bón hơn. Sản phẩm còn cắt giảm đến 50% lượng khí methane và nitrous oxide (N₂O) phát thải từ cây trồng.

Cuối cùng, ở hạng mục Kinh tế tuần hoàn và Quản lý chất thải thuộc về Phúc Sang Minh Gas, nền tảng BioCNG (Việt Nam) với đề tài Nâng cấp khí sinh học (biogas) từ chất thải thành BioCNG chất lượng cao, thay thế nhiên liệu hóa thạch trong gia nhiệt công nghiệp.

Được biết NOC là cuộc thi do Touchstone Partners và Temasek Foundation đồng tổ chức, phối hợp cùng VIFC-HCMC. Đây là nền tảng đổi mới sáng tạo về khí hậu toàn cầu được tổ chức hàng năm. Chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các startup công nghệ quốc tế có tiềm năng đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, đồng thời đặt nền móng để mở rộng ra khu vực.

Bước sang năm thứ tư, Cuộc thi nhận được hơn 1.100 hồ sơ từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là mùa giải cạnh tranh nhất kể từ khi chương trình ra đời năm 2023. Net Zero Challenge hướng đến lấp đầy khoảng trống về nguồn vốn xúc tác cho các giải pháp khí hậu và thúc đẩy hợp tác tại Việt Nam. Temasek Foundation, Touchstone Partners còn hỗ trợ cố vấn, tiếp cận thị trường và kết nối đối tác trong nước.

KIM THANH