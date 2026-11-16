Được ưu đãi 3 triệu, giá xe VinFast Evo Grand II còn 22,9 triệu đồng

Kiểu dáng tay ga cổ điển kết hợp với thân xe nhỏ gọn khiến VinFast Evo Grand II thuận tiện cho nhu cầu đi lại mỗi ngày trong thành phố. Trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, giá xe sau ưu đãi chỉ còn 22,9 triệu đồng.

Người dùng xe máy đi làm thường muốn phương tiện vừa có ngoại hình đẹp, vừa gọn để dễ sử dụng hằng ngày. VinFast Evo Grand II kết hợp kiểu dáng tay ga cổ điển với kích thước dài 1.856 mm, rộng 675 mm, đáp ứng cả hai tiêu chí này.

Các đường cong nối từ yếm trước về phía đuôi khiến thân xe trông mềm mại khi nhìn ngang. Ở đầu xe, cụm trang trí hình vòm với những nan mạ crôm xếp dọc gợi hình ảnh lưới tản nhiệt ô tô. Một dải ốp kéo từ biểu tượng chữ V xuống giữa phần yếm tạo thêm điểm nhấn.

Evo Grand II có ba màu để khách hàng lựa chọn. Trắng ngọc trai mang vẻ nhẹ nhàng, Xanh rêu phù hợp người chuộng sắc trầm, còn Đỏ tươi nổi bật hơn và hướng tới khách hàng trẻ.

Nhờ bề ngang vừa phải, người lái có thể dắt xe qua những lối đi hẹp hoặc đưa vào hàng đỗ dễ hơn. Yên cao 770 mm cùng sàn để chân rộng tạo tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển trong phố. Trên các đoạn đường gồ ghề, giảm xóc trước dạng ống lồng và bộ giảm xóc đôi phía sau dùng giảm chấn thủy lực góp phần giảm rung xóc truyền lên thân xe.

Xe được trang bị hai chế độ lái. Eco hướng tới việc tiết kiệm pin ở những chặng đi lại thường ngày, còn Sport phù hợp lúc người lái cần tăng tốc trên đường trường. Màn hình LED hiển thị tốc độ, dung lượng pin còn lại và các thông tin vận hành để người dùng theo dõi.

Với người thường mang theo nhiều đồ khi đi làm, khoang cốp rộng là một lợi điểm đáng chú ý của Evo Grand II. Viên pin LFP 2,4 kWh được bố trí cố định dưới sàn để chân, nhường lại khoảng không dưới yên cho cốp dung tích 35 lít. Túi đựng laptop có thể để trong khoang này, để phần sàn phía trước vẫn thông thoáng. Khi gửi xe, cốp có thể dùng để cất mũ bảo hiểm, áo mưa... Trên đường về nhà, người dùng ghé mua sắm tại siêu thị vẫn có chỗ cất đồ.

Ngoài cốp dưới yên, Evo Grand II còn có hộc chứa đồ có nắp ngay ở yếm trước. Điện thoại và thẻ gửi xe có thể đặt tại đây, thuận tiện lấy thẻ mỗi khi qua cổng bãi gửi. Hộc này tích hợp hai cổng USB Type-A và Type-C để sạc điện thoại ngay trên xe, hữu ích khi người dùng cần thiết bị để xem bản đồ hoặc liên lạc trong ngày.

Đối với khách hàng sử dụng phương tiện với cường độ cao, Evo Grand II cho phép lắp bổ sung một pin LFP 2,4 kWh thứ hai. Với cả hai pin được sạc đầy, xe có thể đi tới 262 km.

Mức giá niêm yết cho Evo Grand II là 25,9 triệu đồng, đã bao gồm VAT và pin theo xe. Từ ngày 19-9 đến hết 19-12-2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 hỗ trợ người mua 3 triệu đồng.

Chính sách dành cho khách hàng đang sở hữu ô tô xăng, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, cũng như những người có ô tô điện hoặc xe máy điện VinFast. Nhờ khoản hỗ trợ này, giá xe sau ưu đãi còn 22,9 triệu đồng.

Từ ngày 31-10 đến 29-11-2026, VinFast tổ chức chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện – Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Khách tham dự có thể khám phá sản phẩm, lái thử và nhận tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 với mức hỗ trợ lên tới 6 triệu đồng.

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