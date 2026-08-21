Đường Lò Lu khang trang sau nâng cấp, mở rộng

Đường Lò Lu hiện có mặt cắt ngang rộng 25 m, trong đó mặt đường rộng 15 m, vỉa hè mỗi bên 5 m. Đường có đầy đủ hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.

Sáng 21-8, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (phường Long Phước, TPHCM), nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2026) và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2026).

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (Ảnh: PHƯƠNG UYÊN)

Ông Đàm Lê Minh Thông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái, cho biết Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu có chiều dài khoảng 2 km, từ giao lộ Lã Xuân Oai đến đường Nguyễn Xiển, mặt cắt ngang 25m, quy mô 4 làn xe, có vỉa hè hai bên.

Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, tổ chức giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật, với tổng mức đầu tư khoảng 755 tỷ đồng.

Đường Lò Lu hôm nay có mặt cắt ngang rộng 25m (Ảnh PHƯƠNG UYÊN)

Quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án kéo dài qua nhiều giai đoạn phát triển, nhiều cấp chính quyền và nhiều thế hệ cán bộ.

Với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, sau gần 8 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án đã hoàn thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực.

Tuyến đường khang trang, có vỉa hè rộng 5 m (Ảnh: PHƯƠNG UYÊN)

Trước khi được nâng cấp, đường Lò Lu rộng từ 5-7 m, không có vỉa hè, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ voi; nhiều đoạn lún sâu, hình thành những hố trũng ngập nước khi mưa lớn, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Việc hoàn thành dự án góp phần khắc phục tình trạng này, tạo diện mạo mới cho khu vực và giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

THU HƯỜNG