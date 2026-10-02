Công tác giải ngân vốn đầu tư công của nhiều phường, xã đạt hơn 78%

Tính đến cuối tháng 9-2026, có 50 dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc các phường: Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú đã giải ngân 3.232/4.124 tỷ đồng, đạt hơn 78%.

Trong đó, hạng mục xây lắp giải ngân hơn 217,4 tỷ đồng, đạt 48,42%; bồi thường, giải phóng mặt bằng giải ngân gần 3.100 tỷ đồng, đạt 82%.

Đối với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TPHCM cho ngân sách phường Lái Thiêu, tổng vốn được giao gần 68 tỷ đồng cho 8 dự án; đã giải ngân 10,5 tỷ đồng, đạt 15,47%.

Các đơn vị thi công vỉa hè dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành, đang thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao hoặc quyết toán, như: dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế TP Thuận An; xây dựng bổ sung Trường THCS Nguyễn Văn Tiết; xây dựng trung tâm hội nghị TP Thuận An.

Với dự án giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40, đã kiểm đếm 240/240 trường hợp; kinh phí bồi thường được phê duyệt gần 1.100 tỷ đồng, đã chi 850,2 tỷ đồng cho 159 trường hợp.

Các đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa. Ảnh: XUÂN TRUNG

Riêng một số dự án còn vướng mặt bằng, gồm đường Lái Thiêu PKV-21a, đường Hưng Định 20 và tuyến An Thạnh 63-64, Ban quản lý dự án phường Lái Thiêu tiếp tục thực hiện bồi thường, giải quyết khiếu nại, vận động bàn giao mặt bằng tại các dự án mở rộng quốc lộ 13...

Sáng 2-10, Đảng bộ xã Bình Giã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm. Trong 9 tháng, kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định, với 23/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm. Lãnh đạo xã Bình Giã và các phòng ban khảo sát thực địa việc sửa chữa chợ Quảng Thành. Ảnh: THÀNH HUY Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công hơn 110 tỷ đồng, đạt hơn 82% kế hoạch vốn giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

XUÂN TRUNG - THÀNH HUY