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Phường Bình Thới khởi công sửa chữa, nâng cấp 18 tuyến hẻm

SGGPO

Ngày 29-9, UBND phường Bình Thới (TPHCM) tổ chức lễ khởi công dự án công trình sửa chữa, nâng cấp 18 tuyến hẻm của khu phố 1-6, có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Theo đó, các tuyến hẻm sẽ được cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống cống thoát nước. Khi hoàn thành công trình tạo thuận lợi cho người dân đi lại, bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện vệ sinh môi trường và từng bước khắc phục tình trạng ngập khi mưa lớn.

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UBND phường Bình Thới khởi công dự án công trình sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm khu phố 1-6

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Bình Thới Nguyễn Văn Đạt mong muốn người dân tích cực tham gia giám sát, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm công trình được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định.

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Bình Thới khởi công sửa chữa nâng cấp 18 tuyến hẻm

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