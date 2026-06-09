Khi hệ thống phân phối SATRA hòa cùng dòng chảy nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Ngày 9-6, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Hội Chữ thập đỏ TPHCM chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030. Thông qua việc kết nối hệ thống phân phối của SATRA với mạng lưới hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TPHCM, hai bên kỳ vọng mở rộng phạm vi hỗ trợ đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng.

SATRA và Hội Chữ thập đỏ TPHCM ký hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030

Từ những chương trình nghĩa tình đến hợp tác dài hạn

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 được xây dựng trên nền tảng nhiều hoạt động an sinh xã hội mà SATRA và Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã cùng triển khai trong những năm qua. Sự đồng hành này không chỉ hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là chương trình “Chợ Tết nhân ái” được tổ chức dịp đầu năm. Thông qua chương trình, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã trao 1.200 phần quà tết cùng 2.400 phiếu mua hàng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện đón tết cổ truyền đầm ấm hơn.

Điểm đặc biệt của chương trình là người dân được trực tiếp lựa chọn các mặt hàng thiết yếu phù hợp với nhu cầu của gia đình thông qua phiếu mua hàng. Thay vì nhận các phần quà được chuẩn bị sẵn, người dân có thể chủ động mua sắm những sản phẩm thực sự cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, mô hình “Siêu thị 0 đồng” cũng được triển khai nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế tiếp cận các mặt hàng thiết yếu. Những phiên chợ nghĩa tình không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu mà còn mang đến sự sẻ chia, động viên đối với nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Từ những kết quả đạt được, hai đơn vị quyết định nâng tầm quan hệ hợp tác thông qua thỏa thuận chiến lược dài hạn. Theo đó, SATRA sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của hệ thống phân phối với 4 siêu thị Satramart và hơn 150 cửa hàng Satrafoods để triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Tổng công ty sẽ phát hành phiếu mua hàng nhân đạo, phối hợp cung ứng hàng hóa cho chương trình Siêu thị 0 đồng, đồng thời hỗ trợ logistics vận chuyển, tổ chức điểm cung ứng và bảo đảm chất lượng hàng hóa phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA cho biết, cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong quá trình phát triển. Theo ông, điều ý nghĩa không chỉ nằm ở những phần quà được trao tặng mà còn ở việc giúp người dân cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia thông qua các chương trình hỗ trợ thiết thực.

Kết nối nguồn lực xã hội vì cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn, SATRA và Hội Chữ thập đỏ TPHCM còn phối hợp triển khai nhiều chương trình nhân đạo khác trong thời gian qua. Nhiều năm liền, SATRA tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, vận động cán bộ, nhân viên và người lao động hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người. Những đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần cứu chữa người bệnh mà còn thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của tập thể người lao động SATRA.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) tại Lễ ký kết hợp tác chiến lược

Theo nội dung hợp tác mới, SATRA sẽ tiếp tục phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TPHCM triển khai các chương trình hiến máu nhân đạo, khám bệnh miễn phí, hỗ trợ quà tặng và thực phẩm dinh dưỡng cho người dân khó khăn. Đồng thời, doanh nghiệp tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng do Hội tổ chức. Một điểm mới đáng chú ý trong thỏa thuận lần này là việc triển khai các kênh tiếp nhận đóng góp trực tiếp tại hệ thống bán lẻ của SATRA. Theo đó, các thùng từ thiện sẽ được bố trí tại các trung tâm thương mại Centre Mall, siêu thị Satramart và cửa hàng Satrafoods. Khách hàng cũng có thể đóng góp thông qua hình thức quét mã QR tại quầy thu ngân để chuyển trực tiếp vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, việc ký kết hợp tác chiến lược lần này đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai đơn vị sau nhiều năm đồng hành trong các hoạt động cộng đồng. Ông cho rằng SATRA và Hội Chữ thập đỏ TPHCM có nhiều điểm tương đồng về tinh thần trách nhiệm xã hội cũng như mong muốn mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Kỳ vọng việc kết nối hệ thống phân phối rộng khắp của SATRA với mạng lưới hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TPHCM sẽ giúp mở rộng phạm vi hỗ trợ đến nhiều đối tượng yếu thế hơn, đồng thời tạo điều kiện để các hoạt động thiện nguyện được triển khai hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới.

Thỏa thuận hợp tác giữa SATRA và Hội Chữ thập đỏ TPHCM có thời hạn 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030. Với nền tảng hợp tác này, hai bên kỳ vọng sẽ tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, mở rộng các chương trình nhân đạo và chăm lo tốt hơn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại và giàu tính nhân văn.

MINH PHÚC