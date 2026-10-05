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GTEL đổi thương hiệu thành GTINX, tập trung phát triển công nghệ và công nghiệp an ninh

SGGPO

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) công bố đổi thương hiệu thành Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX), định hướng đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và tự chủ sản xuất.

GTINX sẵn sàng cho hành trình mới, hướng tới làm chủ công nghệ, làm chủ sản xuất và nâng cao năng lực công nghiệp
GTINX sẵn sàng cho hành trình mới, hướng tới làm chủ công nghệ, làm chủ sản xuất và nâng cao năng lực công nghiệp

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, GTEL đã xây dựng nền tảng về viễn thông, công nghệ, hạ tầng, nguồn nhân lực và quản trị; từng bước mở rộng sang công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng số và các sản phẩm, giải pháp công nghiệp an ninh.

Theo doanh nghiệp, việc đổi thương hiệu sang GTINX phản ánh sự chuyển dịch về tầm nhìn, lĩnh vực hoạt động và chiến lược phát triển, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực công nghệ và công nghiệp an ninh.

Trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, GTINX định hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ, công nghiệp giữ vai trò hạt nhân trong tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ trọng yếu, phát triển sản phẩm, giải pháp và hạ tầng công nghệ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, GTINX hướng đến xây dựng năng lực nghiên cứu và sản xuất có chiều sâu, nâng cao tính tự chủ, giảm phụ thuộc vào bên ngoài.

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Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu GTINX, phát biểu tại sự kiện

Để thực hiện mục tiêu này, GTINX tập trung vào 4 trụ cột: nghiên cứu và phát triển; công nghiệp an ninh; giải pháp và dịch vụ số; dịch vụ hạ tầng và kết nối.

Theo GTINX, định hướng phát triển đang được cụ thể hóa thông qua các chương trình hợp tác với các đối tác trong nước như ACV, BIDV, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), các học viện và viện nghiên cứu.

Các đối tác nước ngoài được doanh nghiệp nêu gồm AWS, Google, Microsoft, SpaceX, Qualcomm (Mỹ); Thales (Pháp); JSC Concern Granit (Nga); Huawei (Trung Quốc); Nokia (Phần Lan) và Tonnjes (Đức); và nhiều đối tác khác.

KIM THANH

Từ khóa

Lương Đức Minh GTEL Thales MAUR AWS Tự chủ Năng lực sản xuất SpaceX ACV Từng bước

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