ST25 được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới” tại chính quê nhà

Ngày 2-2, tại TP Cần Thơ, The Rice Trader tổ chức lễ trao danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 cho nhóm tác giả giống lúa ST25 của Việt Nam.

Chủ tịch The Rice Trader trao cúp "Gạo ngon nhất thế giới" cho nhóm tác giả giống lúa ST25



Theo đó, ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch The Rice Trader đã tận tay trao chứng nhận danh giá “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 đối với giống lúa ST25 do nhóm tác giả Anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua và cộng sự lai tạo.

Ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch The Rice Trader phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch The Rice Trader chia sẻ, việc quyết định trực tiếp mang cúp đến Việt Nam để trao tận tay kỹ sư Hồ Quang Cua và cộng sự như một sự tôn trọng đối với ngành lúa gạo Việt Nam và đội ngũ nghiên cứu giống lúa ST25 đã 3 lần được vinh danh.

Anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua đại diện nhóm tác giả gạo ST25 chia sẻ tại buổi lễ vinh danh

Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào đối với ngành lúa gạo Việt Nam cũng như các thành viên lai tạo thành công giống lúa ST25.

Việc gạo ST25 3 lần được quốc tế ghi nhận, vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới” là sự khẳng định vững chắc hơn về uy tín của hạt gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Đây cũng là cơ hội rất tốt để quảng bá thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp của nước nhà, tiến tới từng bước xây dựng thương hiệu gạo Việt.

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng nhóm tác giả gạo ST25

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành công của gạo ST25 không chỉ là niềm tự hào của cá nhân Anh hùng lao động Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu, mà còn là vinh dự lớn của ngành nông nghiệp ĐBSCL và cả nước.

Với vai trò trung tâm kinh tế – văn hóa của vùng, TP Cần Thơ cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và quảng bá các giống lúa chất lượng cao, góp phần xây dựng thương hiệu gạo Việt bền vững.

TUẤN QUANG