Khởi tố vụ án kinh doanh gạo giả mạo nhãn hiệu ST25

Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, liên quan đến việc đóng gói, kinh doanh gạo giả mạo nhãn hiệu ST25.

Tang vật thu được tại hộ kinh doanh Chí Cường. Ảnh: NGỌC KHUÊ

Trước đó, ngày 21-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Sơn kiểm tra hộ kinh doanh Chí Cường (xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) do bà H.T.A. (sinh năm 1971) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7.700 kg gạo mang nhãn hiệu “Gạo ST25” không có nguồn gốc, xuất xứ và không ghi hạn sử dụng.

Kết quả xác minh xác định, hộ kinh doanh Chí Cường thu mua gạo từ các hộ dân trong khu vực, sau đó đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu "Gạo ST25" của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (thương hiệu “Ông Cua” đã được pháp luật bảo hộ). Còn số bao bì cũng do hộ kinh doanh hộ Chí Cường tự đặt mua, có in hình ảnh, nhãn hiệu của sản phẩm gạo ST25.

Mặc dù biết hành vi trên là vi phạm quy định pháp luật, nhưng hộ kinh doanh Chí Cường vẫn thực hiện nhằm thu lợi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

TẤN THÁI