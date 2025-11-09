Kinh tế

Gạo ST25 lần thứ 3 được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới”

Ngày 9-11, ông Hồ Quang Trí, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, đơn vị sản xuất và độc quyền phân phối các giống lúa ST xác nhận, gạo ST25 lần thứ 3 được vinh danh "Gạo ngon nhất thế giới”.

1319621849577700679.jpg
Gạo ST25 lần thứ 3 được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025

Theo đó, từ ngày 7 đến 9-11, tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader tổ chức.

Tại đây, trong Cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025, Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam và Gạo Phka Romdoul của Campuchia đã xuất sắc cùng giành giải Nhất.

Gạo ST25 do Anh hùng lao động, Kỹ sư Hồ Quang Cua làm trưởng nhóm và các cộng sự là Tiến sĩ Trần Tấn Phương, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu, lai tạo thành công.

Với danh hiệu vừa đạt được, gạo ST25 đã 3 lần được vinh danh tại Cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" vào các năm 2019, 2023 và 2025. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế của gạo Việt trên bản đồ gạo thế giới.

Giống lúa ST25, cũng như các dòng ST khác hiện đang được sản xuất phổ biến rộng rãi cả nước, nhất là tại khu vực ĐBSCL. Với các đặc tính độ dẻo vừa phải, mùi thơm đặc trưng, vị ngọt đậm đà, gạo ST25 đã và đang chinh phục thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước.

TUẤN QUANG

