Ra mắt Công viên công nghệ giải trí đa tầng tại Gigamall

Gigaversal, công viên công nghệ giải trí đa tầng đẳng cấp quốc tế đã ra mắt với diện tích hơn 20.000m², trở thành “trái tim” trải nghiệm mới của Gigamall (phường Hiệp Bình, TPHCM).

Gigaversal với bộ sưu tập VR Game mới nhất mùa hè 2026

Tại Gigaversal, công nghệ giải trí được cấu trúc thành một hệ sinh thái đa tầng và hoàn chỉnh. Đây là nơi những trải nghiệm nhập vai vốn chỉ xuất hiện tại các công viên chủ đề hàng đầu thế giới như Universal Studios hay Disneyland, được tích hợp, phổ cập và đưa đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Gigaversal gồm 6 phân khu (zone) được xem như một "vũ trụ" công nghệ giải trí trong lòng Gigamall. Nổi bật là Immersive World, vũ trụ trải nghiệm đa giác quan, quy tụ đa dạng công nghệ giải trí thế hệ mới như AI Robot Hub, Universal Guardians, Infinity World, Fly Over The World và Bermuda Adventure.

Một góc không gian Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh và những bậc thầy trường phái ấn tượng

Tại Khu Giáo dục Giải trí công nghệ cao Light City, khách tham quan có thể khám phá "vũ trụ" công nghệ và tự nhiên với hơn 40 trò chơi tương tác tương tự các bảo tàng khoa học nghệ thuật tại Singapore hay Thái Lan.

Sport Games, sàn thể thao công nghệ hiện đại, được thiết kế “độc bản” dành riêng cho thế hệ GenZ. Với không gian sang trọng, sáng tạo và đầu tư loạt “chiến binh” game công nghệ hàng đầu thế giới mang đến những trải nghiệm chưa từng có.

Không cần phải đến Singapore, Hàn Quốc hay Thái Lan… ngay tại sàn thể thao công nghệ độc nhất này, khách hàng sẽ được tham gia những trận bóng đá, bóng rổ, quần vợt, bắn cung… với ứng dụng công nghệ VR hiện đại; những game thể thao mạo hiểm đầy hấp dẫn với nhiều trò chơi thú vị khác như: Tron Legacy độc bản (phiên bản Universal), đua xe công thức 1… mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho tín đồ đam mê giải trí công nghệ.

Bên cạnh các hoạt động giải trí công nghệ, Gigaversal còn mở rộng trải nghiệm sang lĩnh vực nghệ thuật với Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh và những bậc thầy trường phái ấn tượng với diện tích lên đến 3.800m2 tại tầng 8, không gian kết hợp công nghệ 3D mapping và ánh sáng tương tác hiện đại, mang lại trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn.

Được ví như "trái tim" của Gigamall, Gigaversal ra đời đem đến những trải nghiệm khác biệt và thú vị, đáp ứng trọn vẹn là điểm đến với “Mỗi trải nghiệm, mỗi niềm vui”. Trong tháng khai trương, từ 24-7 đến 24-8-2026, Gigaversal ưu đãi "Mua 1 tặng 1" hoặc gói trải nghiệm trọn gói 12 game VR chỉ 799.000 đồng.

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